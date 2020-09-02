"التنسيق": تقليل الاغتراب خلال 3 أيام من إعلان نتيجة المرحلة الثانية

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2020 ستظهر خلال 72 ساعة من إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغبات المرحلة، مضيفًا أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 100 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى 2021/2020.

وأضاف، فى تصريحات لـ"الوطن"، أنه عقب الانتهاء من غلق باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، سيجرى حصر الأعداد المتقدمة للتسجيل، لافتًا إلى أن الوزارة لا تعتد إلا بآخر تسجيل وتعديل للرغبات عبر الموقع الإلكتروني.

وذكر أن العمل بمكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس يسير بصورة منتظمة وهادئة دون شكاوى.

"عطا": الوزارة لا تعتد إلا بآخر تسجيل وتعديل للرغبات عبر الموقع الإلكترونى قبل إغلاقه

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مع إمكانية تعديل الرغبات حتى الساعة 7 مساء السبت المقبل، مشيرًا إلى أنه من المقرر فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق خلال 72 ساعة بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق بنسبة الـ10%.