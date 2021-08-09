الرعاية الصحية: 14000 استشارة طبية عن بُعد لمنتفعي التأمين الصحي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم أكثر من 14000 استشارة طبية عن بُعد ومجاناً، ضمن خدمات مبادرة «اطمن»، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظتي بورسعيد والأقصر، عبر التطبيق الإلكتروني «البالطو/ ElBalto»، خلال عام، وذلك بالتعاون مع مجموعة مستشفيات «كليوباترا»، وشركة «البالطو» للخدمات الطبية أونلاين.

الرعاية الصحية: 12270 استشارة للمنتفعين في بورسعيد

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن إجمالي الاستشارات الطبية المقدمة عن بُعد للمنتفعين بمحافظة بورسعيد بلغت 12 ألف و270 استشارة طبية، فيما بلغ عدد الاستشارات الطبية المقدمة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر، 2070 استشارة، وذلك في مختلف التخصصات الطبية التي تدعمها المبادرة، وهي طب الأسرة، والباطنة، والقلب، والتغذية، والأطفال، والنساء، والجلدية، والنفسية.

وأضافت الهيئة أن التطبيق الإلكتروني «البالطو» عبارة عن منصة رقمية تتيح تواصل المرضى من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد عن بُعد ومجاناً، مع 93 من الأطباء الاستشاريين والاخصائيين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في التخصصات الطبية سالفة الذكر، باللغتين العربية والإنجليزية، سواء عن طريق الاستشارات النصية، والتي بلغ عددها 8 آلاف و384 استشارة خلال عام، أو عن طريق استشارات الفيديو، التي بلغ عددها 5 آلاف و956 استشارة، منذ بداية المبادرة في أغسطس من العام الماضي وحتى الآن.

وتابعت الهيئة، في بيانها، أن عدد الاستشارات الطبية المقدمة عن بُعد للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل في بورسعيد والأقصر، سواء النصية أو عبر الفيديو، شملت 2343 استشارة في تخصص أمراض الباطنة، و1939 استشارة في مجال التغذية، و2048 استشارة في أمراض النساء، و1683 استشارة في طب الأطفال، بالإضافة إلى 2120 استشارة نفسية، و1546 استشارة جلدية، و1338 استشارة في تخصص طب الأسرة، و1323 استشارة في تخصص أمراض القلب.

السبكي: توفير خدمات التطبيب عن بُعد بالمستشفيات لرفع العناء عن المرضى

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اهتمام الهيئة بتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، ولكافة المتعاملين، بكل سهولة ويُسر لرفع العناء عن المرضى، مشيراً إلى أن خدمات التطبيب عن بُعد، باستخدام تطبيق «البالطو»، تخدم بيئة التحول الرقمي في الهيئة، وتتوافق مع استراتيجيتها في أن تصبح هيئة ذكية رقمية، من خلال تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا والمنصات الرقمية، وكذلك خطتها المستقبلية الرامية إلى إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية والمستشفيات الافتراضية في مجال تقديم الخدمات الطبية بالهيئة، بما يتواكب مع أحدث التطورات في نظم الرعاية الصحية عالمياً.

كما أعرب الدكتور أحمد السبكي عن تقديره لتعاون مجموعة مستشفيات «كليوباترا» وشركة «البالطو» للخدمات الطبية، في توفير الاستشارات الطبية أونلاين لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد والأقصر، عبر تطبيق «البالطو - ElBalto»، ومثمناً دور شركاء النجاح للهيئة العامة للرعاية الصحية، سواء بالقطاعات الخاصة أو الأهلية، وتعاونهم ودعمهم المستمر لخدمات ومشروعات الدولة القومية، بما يعكس دورهم الوطني في دفع عجلة التنمية، وبما يؤكد حرصهم على أداء مسئوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة للدولة المصرية 2030.

وأطلقت هيئة الرعاية الصحية مبادرة «اطمن» في شهر أغسطس من العام الماضي، لتقديم خدمات التطبيب عن بُعد لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجيد، بالتعاون مع مجموعة مستشفيات «كليوباترا» وشركة «البالطو» للخدمات الطبية أونلاين.

ويجري التسجيل على التطبيق الإلكتروني عن طريق رقم المحمول الخاص بالمنتفع، ويتم إرسال رسالة نصية له SMS للتأكيد، لتمكينه من الدخول على التطبيق، كإجراء احترازي ولتأمين البيانات المتعلقة به، ومن ثَّم يقوم المنتفع باختيار الخدمة (رسالة نصية أو الفيديو المباشر)، ثم اختيار أحد التخصصات الطبية، ثم حجز استشارة الفيديو مع الطبيب الذي يختاره، حسب الميعاد المتاح والمحدد مسبقاً من الطبيب، أو إرسال الاستشارة من خلال رسالة نصية على التطبيق، يتم الرد عليها في أقل من 24ساعة.

كما أتاحت هيئة الرعاية الصحية، تحميل تطبيق البالطو، بعنوان مبادرة (اطمن)، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك على الرابط التالي https://www.facebook.com/106553301075947/posts/161611952236748

ويمكن تحميله على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد من خلال الرابط http://bit.ly/elbaltoAndroidDownload

وكذلك على هواتف الآيفون من خلال الرابط

http://bit.ly/ElbaltoApp_IOS.