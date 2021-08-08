بالأسماء.. اعتماد حركة تنقلات ضباط الشرطة في بورسعيد
كتب:
هبة صبيح
09:44 ص | الأحد 08 أغسطس 2021
وزير الداخلية
اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات موسعة داخل مديرية أمن بورسعيد، شملت أقسام الشرطة وإدارات مديرية الأمن.
وأوضح مصدر أمني بمديرية أمن بورسعيد، اعتماد حركة التنقلات الداخلية لضباط شرطة بالمحافظة، برئاسة اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، والتي تضمنت الآتي:
- نقل المقدم رامي حسني إلى مأمور قسم بورفؤاد أول.
- المقدم محمد شطا مأمورًا لقسم شرطة بورفؤاد ثان.
- المقدم محمد بيومي مأمورًا لقسم العرب.
- العقيد أحمد لطفي مأمور المناخ.
- العقيد مسعد البداية مأمورًا لقسم شرطة الضواحي.
- العقيد مجدي سليم مأمورًا لقسم شرطة الزهور.
- المقدم هيثم ماجد مفتش مباحث بمديرية أمن بورسعيد.
- المقدم أحمد عبد الناصر رئيسًا لمباحث الزهور.
- تجديد الثقة في المقدم مصطفى درويش رئيسًا لمباحث الضواحي.
- المقدم أحمد العيسوي رئيسًا لمباحث المناخ.
- الرائد أحمد طايل رئيسًا لمباحث العرب.
- العقيد أيمن صبري، نائبًا لمأمور قسم شرطة بورفؤاد ثان.
- العقيد باسم زاهر نائبًا لمأمور قسم شرطة بورفؤاد أول.
- العقيد أحمد فتحي نائبًا لمأمور قسم شرطة الزهور.
- العقيد أحمد يسري نائبًا لمأمور قسم شرطة الضواحي.
- الرائد عمر الخولي، رئيسًا لمباحث الشرق.
وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اعتمد الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة 2021، عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.
وشهدت الحركة تعيين اللواء محمد عبد التواب حسان مديرًا لمديرية أمن المنيا، بدلا من اللواء محمود خليل الذي تم تصعيده إلى مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد، وتضم محافظات المنيا وبني سويف والفيوم.
وتضمنت الحركة تعيين حكمدار المنيا اللواء محمود فاروق مديرًا لأمن الوادي الجديد، ضمن حركة تنقلات وزارة الداخلية الجديدة على مستوى المديريات بجميع محافظات مصر.