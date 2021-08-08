بالأسماء.. اعتماد حركة تنقلات ضباط الشرطة في بورسعيد

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات موسعة داخل مديرية أمن بورسعيد، شملت أقسام الشرطة وإدارات مديرية الأمن.

وأوضح مصدر أمني بمديرية أمن بورسعيد، اعتماد حركة التنقلات الداخلية لضباط شرطة بالمحافظة، برئاسة اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، والتي تضمنت الآتي:

- نقل المقدم رامي حسني إلى مأمور قسم بورفؤاد أول.

- المقدم محمد شطا مأمورًا لقسم شرطة بورفؤاد ثان.

- المقدم محمد بيومي مأمورًا لقسم العرب.

- العقيد أحمد لطفي مأمور المناخ.

- العقيد مسعد البداية مأمورًا لقسم شرطة الضواحي.

- العقيد مجدي سليم مأمورًا لقسم شرطة الزهور.

- المقدم هيثم ماجد مفتش مباحث بمديرية أمن بورسعيد.

- المقدم أحمد عبد الناصر رئيسًا لمباحث الزهور.

- تجديد الثقة في المقدم مصطفى درويش رئيسًا لمباحث الضواحي.

- المقدم أحمد العيسوي رئيسًا لمباحث المناخ.

- الرائد أحمد طايل رئيسًا لمباحث العرب.

- العقيد أيمن صبري، نائبًا لمأمور قسم شرطة بورفؤاد ثان.

- العقيد باسم زاهر نائبًا لمأمور قسم شرطة بورفؤاد أول.

- العقيد أحمد فتحي نائبًا لمأمور قسم شرطة الزهور.

- العقيد أحمد يسري نائبًا لمأمور قسم شرطة الضواحي.

- الرائد عمر الخولي، رئيسًا لمباحث الشرق.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اعتمد الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة 2021، عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.

وشهدت الحركة تعيين اللواء محمد عبد التواب حسان مديرًا لمديرية أمن المنيا، بدلا من اللواء محمود خليل الذي تم تصعيده إلى مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد، وتضم محافظات المنيا وبني سويف والفيوم.

وتضمنت الحركة تعيين حكمدار المنيا اللواء محمود فاروق مديرًا لأمن الوادي الجديد، ضمن حركة تنقلات وزارة الداخلية الجديدة على مستوى المديريات بجميع محافظات مصر.