«الغضبان»: ساحة شارع نهضة بورسعيد ستكون منطقة جذب سياحي

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار أعمال ساحة نهضة بورسعيد والتي تقع بمنتصف الطريق بين شارع نهضة بورسعيد، البترول سابقا، وشارع الرحاب، مؤكدا أن الساحة الجديدة بحي الضواحي سوف تضم كافة الإمكانيات والوسائل الترفيهية لخدمة سكان المنطقة والمناطق المحيطة، وستكون واحدة من أماكن الجذب بالمحافظة حيث تضم أماكن جلوس وكشك موسيقي وعدد من النافورات بالإضافة إلي «لاند سكيب»، على أعلى مستوى.

نهضة مصر حلقة وصل بين شوارع رئيسية وفرعية ببورسعيد

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، اليوم، أن شارع نهضة بورسعيد يعتبر حلقة الوصل بين عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بحى الضواحى، ومن هنا قامت محافظة بورسعيد بتطوير ورفع كفاءة الشارع، خاصة بعد خطة المحافظة لإنشاء ميناء بورسعيد البري ليجمع كافة خطوط النقل البرى بين المحافظات.

شارع نهضة مصر أكبر محور تعمير فى بورسعيد

وأضاف أن شارع نهضة بورسعيد أصبح أكبر محور تعمير فى بورسعيد، منوها إلى التحول الكبير الذى شهدته المنطقة بأكملها بعد أن تم إزالة التعديات والعشوائيات بالمنطقة، وأصبحت تشهد مشروعات تنموية على أعلى مستوى.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعلن البدء فى تنفيذ أعمال تطوير محور 23 ديسمبر الرابط بين أحياء الزهور والضواحى والمناخ ، ليكون على غرار شارع محمد علي وفق أحدث أساليب التطوير المتبعة وبما يحقق أفضل مظهر حضارى لمدينة بورسعيد.

وأوضح المحافظ، أن خطة تطوير محور 23 ديسمبر تشمل إعادة رصف ورفع كفاءة الشارع وتخطيط الشارع، ووضع الإشارات المرورية، والمسطحات الخضراء المتنوعة، وإقامة أعمدة ديكورية بطول الشارع، بالإضافة إلى دهان واجهات العمارات السكنية بالشارع بلون موحد الواقعة فى نطاق الشارع، كما يتضمن التطوير إقامة ميادين جمالية على أعلى مستوى، وتوفير أماكن خاصة بعبور المشاة بالإضافة إلى البرجولات والمقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك فى إطار الخطة الشاملة التى تشهدها محافظة بورسعيد لتطوير قطاع الطرق فى كافة الأحياء، لتحقيق السيولة والانسيابية فى حركة المواطنين والسيارات ومواكبة أعمال التنمية التى تسير فى كل إتجاه.