خطوات حصولك على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري في إعلان الإسكان الجديد

يبحث المواطنون عن مبادرة التمويل العقاري 2021، التي تم إطلاقها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإعلان عن تفاصيلها قبل أيام، ودخلت حيز التنفيذ حاليا بفائدة 3% وفترة سماح تصل إلى 30 عامًا.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، تفاصيل ما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح كراسات شروط الحجز في الوحدات السكنية كاملة التشطيب ضمن مشروع الإسكان المتوسط، وذلك في ضوء طرح البنك المركزي.

1- الطرح الجديد من شقق الإسكان المتوسط سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا.

2- يتم طرح الوحدات بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة «البداري»، بورفؤاد).

قيمة الأقساط الشهرية

3- الأقساط الشهرية التي وصلت لـ600 جنيه لبعض الشقق التي يصل سعرها 503 آلاف جنيه، ونظم السداد المتاحة للمتقدمين التي تضمن لهم تقديم أقساط قليلة جدا مقارنة بالمشروعات السابقة.

4- هناك نوعان من كراسة شروط الإسكان المتوسط تضمن مشروعات فى الإسكان المتميز بمدن: «بدر، والغردقة، وبورفؤاد»، والثاني يتواجد في حوالي 11 مدينة جديدة هي: «حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة».

المساحات المتاحة

5- المساحات المتاحة هى الـ100 متر تم تخصيصها للدور الأرضي بـ471 ألف جنيه، والـ110 أمتار بسعر 503 آلاف للوحدات بالدور الأرضي والأخير، و519 ألف للوحدات المتكررة، والـ120 مترًا بـ546 ألف جنيه للدور الأخير و563 ألف للأدوار المتكررة.

جدية الحجز

6- دفعة جدية الحجز يتم سدادها وقت التقديم بقيمة 55 ألف جنيه، كما يتم سداد دفعات ربع سنوية كل 3 أشهر، بدءًا من يناير المقبل بقيمة 11500 جنيه لكل الوحدات، كما يتم سداد 5% من قيمة الوحدة دفعة صيانة.

الحد الأدنى والحد الأقصى للدخل

7- الحد الأدنى للدخل 3500 جنيه للوحدة الـ100 متر، التي وصل سعرها لـ471 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري الثابت 1390 جنيهًا.

8- الـ120 مترًا، يكون ثمنها 563 ألف جنيه، والحد الأدنى للدخل 4200، ويكون القسط الشهري 1662 جنيه شهريا، طوال فترة التمويل التي تصل لـ30 سنة.