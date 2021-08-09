براءة قيادات بالتليفزيون من عرض مسلسلي «طرف ثالث ورقم مجهول» بالمخالفة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، ببراءة بعض القيادات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، من الاتهام بإصدار تعليمات شفوية بعرض بعض المسلسلات على التليفزيون الرسمي في شهر رمضان، دون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للعرض.

بداية الواقعة بورود بلاغ للنيابة الإدارية من الإدارة المركزية للشؤون القانونية المركزية برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن ما ورد بمذكرة هيئة الرقابة الإدارية من مخالفات شابت إجراءات شراء حق استغلال مسلسلات «نابليون والمحروسة»، و«طرف تالت» و«رقم مجهول»، وإجراءات بيع حق استغلال مسلسل «فرقة ناجي عطا الله» والمخالفات التي شابت عرض مسلسل نابليون والمحروسة، بالمخالفة للقواعد، مما حمّل ميزانية الاتحاد مبالغ مالية دون مبرر، فضلًا عن رفض بيع حق استغلال مسلسل فرقة ناجي عطا الله لبعض القنوات الخاصة، ووجهت الاتهامات لبعض قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإصدار تعليمات شفوية بعرض تلك المسلسلات دون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر بالبراءة لهؤلاء القيادات، أن عرض المسلسلات على شاشات التليفزيون الرسمي للدولة ليس بالأمر الهين الذي يتصور أن يتم بمجرد تعليمات شفوية، لذا فالاتهام بإصدار تعليمات شفوية بعرضها يُعد اتهامًا هشًا قائمًا على أسس واهية، إذ يصعب إثبات تلك التعليمات والتحقق من صدورها.

وأضافت المحكمة أن استمرار عرض مسلسل لمدة 30 ليلة طوال شهر رمضان دون أدنى اعتراض من جانب القيادات الإدارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون والمسؤولين عن التصريح بعرض المسلسلات على شاشات التليفزيون الرسمي للدولة، يدل علي وجود موافقة وتصريح بعرضه، وتتأكد هذه الموافقة وتتكامل أركانها بموافقة اللجنة العليا المختصة على شرائه وعرضه عرضاً أول، خلال شهر رمضان، وعرضًا ثانيًا متزامنًا بعد شهر رمضان، الأمر الذي يسبغ الشرعية على عرضه.

وانتهت حيثيات البراءة إلى أنه لما كانت أحكام الإدانة لا بد أن تُبنى على القطع واليقين لا الشك والتخمين، ذلك لأن المحكمة التأديبية في تحديد عناصر الجريمة التأديبية ملتزمة بأن تستند في تقديرها وحكمها على وقائع محددة وقاطعة الدلالة وذات طالع سلبي أو إيجابي يكون ارتكبها العامل وثبتت قبله في شأن ممارسة اختصاصاته، لذلك تنتفي في حق المحالين المذكورين شبهة ارتكاب المخالفات المنسوبة لهم، بما يتعين معه القضاء بالبراءة.