11 سبتمبر نظر دعوى طلاب الدبلومة الأمريكية ضد وزير التعليم 

حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 11 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من المحامي بالنقض والدستورية العليا، عمرو عبدالسلام، بصفته وكيلا عن عدد من أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية بمصر، ضد وزير التربية والتعليم، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قراره الصادر بتاريخ 5 يوينو 2021، فيما تضمنه من عدم احتساب نتائج «اختبارات السات الدولية» خلال الفترة من 15 فبراير 2021 إلى 15 أغسطس 2021 بالنسبة لطلاب الدبلومة الاميريكية، وقصر احتساب نتائج هذه الاختبارات علي الطلاب المقيدين بمدارس أمريكية خارج جمهورية مصر العربية فقط أو الطلاب الذين اضطرتهم الظروف للسفر للخارج لمصاحبة الأسرة، ولديهم إقامة رسمية وشرعية بالخارج.

وقال عمرو عبد السلام، المحامي، في دعواه، إن قرار وزير التربية والتعليم، قد صدر موصم بعيب عدم المشروعية، لمخالفته مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه بالمادتين 9 و53 من الدستور الحالي، التي تقضي بالتزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز وما نصت عليه المادة 53 من الدستور من أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو العقيدة أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الاتنتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.

وأضاف عمرو عبد السلام، أن قرار وزير التربية والتعليم، بقصر احتساب نتائج «اختبارات السات الدولية» بالنسبة لطلاب الدبلومة الأمريكية خلال الفترة الانتقالية من 15-2-2021 حتى 15-8-2021 على الطلاب المقيدين بالمدارس الأمريكية خارج جمهورية مصر العربية فقط، أو الطلاب المصريين المقيمين بالخارج رفقة أسرهم، دون الاعتداد باحتساب نتائج هذه الاختبارات للطلاب المصريين في الداخل يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة ويعصف بتكافؤ الفرص بين الطلاب، لأن من شأن ذلك التمييز بين طالبين، كل منهما يحمل الجنسية المصرية وملتحقين بنفس الدبلومة الأمريكية، ويخضعون لذات القواعد والشروط العامة، وكلاهما من أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، ويتزاحمون فيما بينهم على ذات المقاعد الدراسية داخل نفس الجامعات المصرية.