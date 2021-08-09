انتهاء أزمة بلقيس مع نقابة الموسيقيين.. وإقامة الحفلات في مواعيدها

انتهت منذ قليل أزمة المطربة بلقيس مع نقابة المهن الموسيقية، حيث توصل الطرفان لحل لإنهاء سوء التفاهم والخلاف الذي حدث بينهما، وهو ما دفع النقابة لوقف التعامل معها في مصر.

جاء ذلك في بيان صادر عن المطربة بلقيس لوسائل الإعلام.

كانت نقابة المهن الموسيقية، قد أصدرت قرارا ضد بلقيس، بسبب عدم حصولها على تراخيص لحفلها أمس بنادي الجلاء، جاء فيه «قررت نقابة الموسيقيين عدم التعامل نهائيًا مع المطربة اليمنية بلقيس، وعدم إصدار أي تصاريح مستقبلًا لها عن أي أعمال في جمهورية مصر العربية، وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة عن حفلها أمس 8 أغسطس 2021 بأحد النوادي، على أن يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها».

وعلى أثر بيان النقابة، قامت بلقيس ومدير أعمالها بإنهاء كافة الخلافات وحل الموضوع بشكل نهائي.

ومن المقرر أن تقام حفلة بلقيس، الخميس المقبل، في الأوبرا في موعدها، دون أي تغيير، وتقدم المطربة خلاله باقة من أهم أغانيها بجانب عدد من الأغاني لكبار المطربين، كما تستمر في مزوالة نشاطها في مصر بشكل طبيعي خلال فترة تواجدها، سواء في إقامة الحفلات أو العمل على مشروعات غنائية جديدة.

يذكر أن بلقيس تستعد لطرح أول أغنية لها باللهجة المصرية، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتحمل اسم «دبلوماسي» كما أنها طرحت مؤخرا أغنية «جبار» باللهجة اللبنانية، وصورتها في لبنان، وطرحتها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.

يشار إلى أن بلقيس طرحت مؤخرًا كليب «ممكن» الذي نجح في تصدر منصات التواصل الاجتماعي، وأصبح «تريند يوتيوب» لفترة طويلة، حيث وصلت نسبة مشاهدته إلى 70 مليونا خلال أسبوعين فقط، وهي الأغنية التي قدمتها في شكل «ديو غنائي» مع المطرب العراقي سيف نبيل، وأخرجها دان حداد، وهي من ألحان سيف نبيل، وكلمات سيف الفارس، وتوزيع عمر صباغ.