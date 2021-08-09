برلماني عن تهنئة السيسي الفائزين بميداليات أولمبية: لها مردود قوي

أكد النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي الهاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء أمس الأحد، التي وجه فيها التحية والتهنئة للاعبة فريال أشرف، الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، وزملائها الحاصلين على ميداليات في الأولمبياد، هي مداخلة هامة للغاية، ولها مردود إيجابي قوي على قطاع الرياضة، ورسالة تحفيز وتشجيع وتقدير لأبطال مصر على النجاح والإبداع، وما حققوه لمصر من انتصارات غير مسبوقة في الألعاب الأولمبية.

وقال «أبو زيد» إن الرياضة المصرية تشهد طفرة حقيقية غير مسبوقة في ضوء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته، بالاهتمام بالشباب، ودعم أبطال مصر الرياضيين في مختلف المجالات، وهو ما يساعدهم في كسب وجني النجاحات والانتصارات الرياضية المصرية.

وطالب النائب أحمد أبو زيد الحكومة بمزيد من الجهد نحو تطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية، وتوفير كافة الإمكانات التي تساعد شباب مصر في الحصول على المراكز المتقدمة ورفع علم واسم الدولة المصرية في كافة دول العالم، فضلاً عن تنمية الوعي الثقافي والعلمي، وإطلاق المهارات الإبداعية، ودعم الخدمات الشبابية والرياضية بصفة عامة وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل.