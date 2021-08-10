التفاصيل الكاملة لأغنية بشرى وشاشو الجديدة «افرح»

انتهت الفنانة بشرى من تسجيل أجدد أعمالها الغنائية «افرح»، والتي تستعد لإطلاقها بشكل فيديو كليب مصور خلال أيام.

بشرى: سأصور أغنية افرح خلال أيام

وتقدم بشرى عبر الأغنية الجديدة، جرعة مركزة من البهجة والتفاؤل عبر كلمات الأغنية التي تهدف لنشر السعادة وحب الحياة والنظر لها من منظور مختلف، مع مزجها بتوليفة موسيقية حماسية تتناسب مع الأجواء الصيفية.

وتلم أغنية «افرح» شمل النجمة بشرى مع الموسيقار شاشو، بعد تعاونهما سويا مؤخرا عبر أغنية «خيوط الأمل»، وتدشن بشرى عبر العمل الجديد انطلاقتها الغنائية الجديدة خلال موسم الصيف مع عكفها على وضع لمساتها الأخيرة على عدة مشاريع فنية جديدة تعود بها بقوة إلى ساحة الغناء بعد انشغالها في عالم التمثيل وتنظيم مهرجان الجونة السينمائي.

ومن ناحية أخرى، تنشغل بشرى في الوقت الحالي بتصوير مشاهدها الأولى في أجدد أعمالها السينمائية «معالي ماما»، الفيلم الذي يجمع في بطولته محمود الليثي ونخبة من ضيوف الشرف مثل شيماء سيف وسامي مغاوري وعلاء مرسى وياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة الفنانة أنغام، ومن تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور.

كانت الفنانة بشرى، قد نشرت عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، صورة تجمعها بالفنانين أحمد حلمي وأحمد مكي، حيث علقت عليها بالقول: «محدش قدي لما تتصور مع نص لذاذة الكوكب».

بشرى تنشر صورا مع نجوم الاختيار 2: أحلى لمة كما نشرت الفنانة بشرى مجموعة صور تجمعها بعدد من أبطال مسلسل «الاختيار2» عبر حسابها بـ«إنستجرام» ومنهم: ماجد الكدواني، إنجي المقدم، ليلى عز العرب، والمخرج بيتر ميمي، وعلقت عليها بالقول: أحلى لمة هى لمة الاختيار2.

وتابعت: «وبسأل نفسي هل هو اللى اختار ولا احنا اللي اخترنا ولكن ستبقى الإجابة دائمًا وأبدًا أن الله عز وجل هو من يختار لنا الأفضل وهذه حكمة لن نفهمها ولا يعلمها إلا الله».