الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين: انخفاض الحرارة 6 درجات بداية من الأحد

ينتظر المواطنون خبر انكسار الموجة الحارة التي ضربت المحافظات خلال الأيام الماضية، حيث ارتفعت الحرارة بشكل كبير، بالإضافة إلى زيادة نسبة الرطوبة في الجو.

وقال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس سوف يشهد تحسنا خلال الأيام المقبلة بداية من غد الأحد، حيث تنخفض درجات الحرارة بمقدار 6 درجات على القاهرة والجيزة، وسوف يشهد الطقس تحسنا في درجات الحرارة في صعيد مصر والسواحل الشمالية.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن هذا التحسن سوف يستمر حتى نهاية الأسبوع، وسوف يشعر المواطنون بتحسن في درجات الحرارة عن الأيام الماضية التي وصلت الحرارة فيها في بعض المحافظات إلى 46 درجة مئوية.

ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة الأيام المقبلة:

درجة الحرارة السبت:

القاهرة: العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية: العظمى 32 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 46 درجة والصغرى 29 درجة.

درجة الحرارة الأحد

القاهرة: العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 46 درجة والصغرى 29 درجة.

درجة الحرارة الاثنين

القاهرة: العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية: العظمى 32 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.