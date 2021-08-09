بلقيس عن أزمتها مع «الموسيقيين»: مصر بلدي ومستحيل أتجاوز القوانين

خلال الساعات الماضية، احتلت المطربة بلقيس، محركات البحث على منصات السوشيال ميديا، بسبب قرار نقابة الموسيقيين بمنعها من الغناء، وبعدها بساعات تراجعت النقابة عن القرار، بعد حل تلك الخلافات، التي أثيرت بسبب تصاريح حفلها الغنائي الأخير الذي أقيم أمس بنادي الجلاء.

بلقيس: مصر بلدي

وفي أول تعليق لها، كشفت بلقيس، في بيان، أن موقفها قانوني، وأن حفلها المقبل بدار الأوبرا المصرية، المقرر إقامته الخميس المقبل، سيكون في موعده، وأن الأزمة التي حدثت لا تتجاوز سوى مجرد اختلاف بسيط في أمور خاصة بتصاريح حفل أمس، الذي أقيم بنادي الجلاء بمصر الجديدة، وأنها لم تصعد أمس على خشبة المسرح قبل أن تطمئن إلى أن كل الإجراءات سليمة، والحصول على تصريح الحفل، وأنها مستحيل أن تتجاوز أي قوانين في أي حفل غنائي قدمته في الوطن العربي وفي مصر.

وأضافت بلقيس أن «مصر بلدي وأنا ابنتها ولا يعقل أن أتجاوز قانون مصري، وأن الحفل أمس خرج بشكل رائع، وكنت سعيدة جدا باستقبال الجمهور المصري والاحتفاء بي، وقدمت عدد من الأغنيات الجديدة التي ستصدر في ألبومي، وأهديت جمهور الحفلة أمس إحدى مفاجآتي الفترة المقبلة، وهو غناء الأغنية المصرية التي سجلتها منذ فترة قريبة وستطرح خلال الأيام المقبلة وهي أغنية (دبلوماسي)، وستصدر بعد اتهاء حفلي الغنائي المقرر إقامته الخميس المقبل بدار الأوبرا المصرية.

بلقيس تحيي حفلا بدار الأوبرا 12 أغسطس

وأحيت بلقيس حفلا غنائيا ضخما، أمس، بنادي الجلاء مكتمل العدد، وقدمت خلاله عددا من أغنياتها التي حققت تريند الفترة الأخيرة، مثل «ممكن» وقدمت أغنية للفنانة وردة «بتونس بيك» وأغنية «الحق عليه» لحكينم وأغنية «طبطبة» لحسين الجاسمي وأغنية «ملطشة القلوب» لمصطفى شوقي.

ومن المقرر أن تقوم بلقيس بإحياء الحفل المقبل لها، على خشبة مسرح النافورة، الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس 12 أغسطس، بمصاحبة «أوركسترا الفن»، بقيادة المايسترو أحمد طه.

وتقدم بلقيس مجموعة من أشهر الأغاني التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، إلى جانب أحدث أغانيها «ممكن» و«انتهى»، والأغنية اللبنانية «جبار»، وأيضا الأغنية المصرية «دبلوماسي» وعددا من أغنيات ألبومها الجديد.