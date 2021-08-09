«الإسكان»: الدولة مهتمة بتعظيم مواردها من المياه

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إن الدولة مهتمة بتعظيم مواردها من المياه، مشيرًا إلى أن مصر لديها أكثر من مورد، ولكن أهمها نهر النيل الذي يمثل مصدرًا لـ90% من نسبة المياه العذبة، إضافة إلى أن مصر تمتلك 1200 كيلومتر طولي من السواحل البحرية في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وتحاول الاستفادة منها.

وأضاف «إسماعيل» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الاثنين، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الدولة تعمل في مجال تحلية مياه البحر من خلال خطتين، الأولى امتدت في الفترة من 2016 وتنتهي في 2021، وخلالها ضاعفت مصر كمية المياه المحلاة من البحار 16 مرة، حيث كانت 80 ألف متر مكعب يوميًا، وأصبحت 1.3 مليون متر مكعب يوميًا.

وتابع نائب وزير الإسكان لشئؤن البنية الأساسية، أن الحكومة بحثت مع 60 شركة وتحالفًا اليوم الاثنين، الخطة المقبلة التي تمتد من 2021 إلى 2050، مشيرًا إلى أن ما جرى تنفيذه كان مشروعات مهمة عاجلة، ولكن الخطة التالية لمصر تمتد 20 عامًا.

وأشار إلى أنهم يأخذون في الاعتبار معرفة الاحتياجات في كل المناطق الجديدة، وارتفاع الزيادة السكانية، وهي خطة كبيرة تهدف لتوفير 6.4 مليون متر مكعب في اليوم، والعديد من الشركات المحلية والدولية ترغب في المشاركة في المشروع.

وشدد على أن الخطة موضوعة لكل المناطق الساحلية، وتوجد 10 محافظات تطل على سواحل البحار، مشددًا على أن المياه المحلاة تستخدم في مياه الشرب بأعلى جودة للمواطن، موضحًا أن كل المدن الجديدة في المحافظات الجديدة ستعمل بتحلية مياه البحر، مثل مدينة العلمين الجديدة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل كثيرًا على التخطيط مسبقًا لأن الدولة يجب أن تسبق المواطنين.