وزارة الإسكان تكشف آخر موعد لدفع غرامات التأخير على الوحدات السكنية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، آخر موعد لدفع غرامات التأخير على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال، وقطع الأراضي بأنواعها والفيلات والوحدات الشاطئية بالمدن الجديدة.

ويتساءل العديد من المواطنين حول هذا الشأن خلال الفترة الأخيرة، وتستعرض «الوطن» آخر موعد لدفع غرامات التأخير على الوحدات السكنية، وفقًا لما حددته وزارة الإسكان على النحو التالي:

آخر موعد لدفع غرامات التأخير على الوحدات السكنية

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّ يوم الخميس الموافق 19 أغسطس الحالي، آخر موعد لمنح تيسيرات لسداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها «سكني - تجارى - خدمي - استثماري - صناعي - ...»، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بالإعفاء من سداد 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، بحسب المدة المقررة لمدة شهرين من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.

حالات تطبيق تيسيرات وزارة الإسكان

وأضاف الوزير، أنه تطبق التيسيرات في الحالات التالية:

- الحالات الساري تخصيصها.

- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت في حوزة العميل، ولم تخصص للغير.

شروط تطبيق تيسيرات وزارة الإسكان

وأشار «الجزار» إلى أنه تطبق التيسيرات بالشروط الآتية:

- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

- لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، والأراضي أو الوحدات التي ألغيت أو سحبت، وأصبحت في حوزة الجهاز.

يذكر أنّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على إتاحة قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة تعليمية وترفيهية، ومخزن بمساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة «دمياط الجديدة»، وذلك بنظام التخصيص الفوري لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة.

وأوضح المهندس محمد جرب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه أتيحت قطعة أرض بمنطقة المستثمر الصغير بالحي الخامس بنشاط تعليمى لإقامة مدرسة بمساحة 7024 مترًا مربعًا، بنسبة بنائية لا تتعدى 30% من مساحة قطعة الأرض، وبارتفاع بدروم وأرضي و3 أدوار متكررة، مع الالتزام باشتراطات هيئة الأبنية التعليمية، بالإضافة إلى أخرى لإقامة نشاط ترفيهي بمنطقة غرب الميناء بمساحة 1333 مترًا مربعًا، وبنسبة بنائية لا تزيد على 10% من مساحة قطعة الأرض بارتفاع بدروم ودور أرضي ودور أول فقط، مع الإلتزام باشتراطات الدفاع المدني.