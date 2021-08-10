أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 10- 8-2021 مقابل الجنيه

اختلفت أسعار العملات في البنوك الحكومية والخاصة، خلال تعاملات صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس، وتستعرض «الوطن» أسعار العملات مثل اليورو والدولار والريال السعودي والجنيه الإسترليني، مقابل الجنيه المصري، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجّل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 18.37 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، و18.34 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وفي البنك الأهلي، نحو 18.33 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 18.35 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

كما سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي إلى نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وبلغ في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

كما سجّل سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك مصر، نحو 21.64 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجّل نحو 21.67 جنيه للشراء، و21.88 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 21.62 للشراء، و21.79 جنيه للبيع.