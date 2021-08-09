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وزير التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة من 15 لـ 18 أغسطس

كتب:

محمود البدوي
06:22 م | الإثنين 09 أغسطس 2021
الدكتور طارق شوقي .. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي .. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال «شوقي»، خلال تدوينه له: « تأكيد مرة أخرى، تعلن نتيجة الثانوية العامة في الفترة من ١٥-١٨ أغسطس وكل ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات ومواعيد غير صحيح ولا علاقة للوزارة به من قريب او بعيد وما نعلنه ننفذه حرفيا ولا داعي للاجتهادات والزج بالثانوية العامة في كل خبر».

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