وزير التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة من 15 لـ 18 أغسطس

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال «شوقي»، خلال تدوينه له: « تأكيد مرة أخرى، تعلن نتيجة الثانوية العامة في الفترة من ١٥-١٨ أغسطس وكل ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات ومواعيد غير صحيح ولا علاقة للوزارة به من قريب او بعيد وما نعلنه ننفذه حرفيا ولا داعي للاجتهادات والزج بالثانوية العامة في كل خبر».