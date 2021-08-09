بسبب تسرب غاز.. السيطرة على حريق بمحل كشري في الدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء في محافظة الدقهلية من السيطرة على حريق شب بمحل كشري بمدينة أجا، مساء اليوم الاثنين، وبسؤال مالك المحل، في محضر الشرطة، علل سبب الحريق بأنه ناتج عن تسرب غاز من اسطوانة البوتاجاز الخاصة بالمحل، مما أدى إلى اشتعال النيران، ونجم عن ذلك احتراق بعض محتويات المحل، ولم يتسبب في أي خسائر بشرية.

نشوب حريق في محل كشري بمدينة أجا

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة أجا، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمحل كشري ببندر أجا.

قوات الإطفاء تسيطر على الحريق

هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وبالفحص تبين أن الحريق اندلع داخل محل كشري بالطابق الأرضي، على مساحة 50 متراً مربعاً تقريباً، في عقار مكون من 5 طوابق، ملك «محمد محمد إسماعيل محمد»، 62 سنة، صاحب المحل، ومقيم بقرية «العبادلة»، دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

صاحب محل الكشري: تسريب غاز سبب الحريق

نجم عن ذلك احتراق بعض محتويات المحل، ولم ينجم عنه ثمة إصابات، وبسؤال مالك المحل، في محضر الشرطة، علل سبب الحريق بحدوث تسريب غاز من اسطوانة البوتاجاز الخاصة بالمحل، مما ادى إلى اشتعال النيران، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

تم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5460 إداري مركز أجا لسنة 2021، ويجري العرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات.