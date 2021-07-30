السيطرة على حريق داخل محل كشري في كفر الشيخ

شب حريق خارجي بمحل كشري بالقرب من مزلقان الإنشاء والتعمير بمدينة كفر الشيخ، مما أدى لارتفاع ألسنة النيران خارج المحل، بسبب تسريب غاز، ولم تحدث أي إصابات بالعاملين بالمحل.

تلقت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة بنشوب حريق في محل كشري بالقرب من مزلقان الإنشاء والتعمير بمدينة كفر الشيخ، وهرعت القوات لموقع المحل الحماية المدنية لإخماد النيران.

كما انتقلت سيارة إسعاف لموقع المحل، وتم السيطرة على الحريق، ولم تحدث أي إصابات بين العاملين بالمحل أو الممتلكات.

وتبين من التقرير الذي تلقت غرفة العمليات، أن الحريق بمحل الكشري بسبب تسريب غاز، وتم إخماد النيران بمعرفة الحماية المدنية، ولا توجد خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وكان مستشفى الحامول المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، استقبل 3 مصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي في توك توك، على طريق الحامول الكراكات بنطاق مركز الحامول.

كانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قد استقبلت إشارة من مستشفى الحامول المركزي تفيد باستقبال 3 مصابين في حادث تصادم.

وتبين إصابة كل من، فادية موسى علي، 65 عاما، مصاب بجرح قطعي بالقدم واليد اليسري، وجروح بالفم، علي عبدالقادر السيد، 42 عاما، مصاب بجرح قطعي بالجبهة، نبيل علي السيد، 63 عاما، مصاب بجرح قطعي بالرأس.

فيما تبين أن جميع الحالات مستقرة، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة.