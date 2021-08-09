«قومي الاتصالات»: 117 ألف شكوى ضد شركات المحمول في 6 شهور

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقريره النصف السنوي الأول لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات، عن الفترة من يناير إلى يونيو 2021.

وأكد الجهاز، في بيان، أن التقرير يعرض أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمي خدمات الهاتف الثابت والمحمول والإنترنت الثابت، ونسبة ووقت الاستجابة لشكاوى العملاء بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأضاف الجهاز، أنه يتلقى شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات تجاه مقدمي خدماتهم، عن طريق مركز الاتصال (155)، بالإضافة إلى وسائل اتصال إلكترونية قام الجهاز بإضافتها حديثا، لتيسير التواصل مع المستخدمين وإتاحة قنوات غير تقليدية لتلقى الشكاوى مثل موقع الجهاز على الإنترنت، والبريد الإلكتروني، وتطبيق الدردشة الفورية (الواتساب).

وأوضح أن الشكاوى، أسفرت عن تلقي 117.298 شكوى خلال النصف الأول، وبلغت نسبة استجابة المشغلين للشكاوى في النصف الأول من العام 92%.

وتابع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن متوسط زمن الاستجابة للشكوى بلغ نحو يومين، وقسم الجهاز الشكاوي البالغة 117.298 شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من قِبل المستخدمين تجاه مقدمي خدماتهم، إذ تشمل نحو 19.686 شكوى من الهاتف الثابت بنسبة 17% بينما عدد الشكاوى من الهاتف المحمول بلغت 35.923 شكوى، بنسبة 31%، في حين بلغ عدد الشكاوى من الإنترنت الثابت، نحو 61.689 شكوى، بنسبة 52%.

وأكد الجهازالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حرصه على دعم حقوق المستخدمين وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة في السوق المصرية.

كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكدت في أحدث تقاريرها أن عدد مستخدمي خدمات الإنترنت في مصر بلغ حوالي 68 مليون مستخدم، بنهاية أبريل الماضي، بينما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول مبلغ 54.45 مليون مستخدم في أبريل الماضي، مقابل 41.06 مليون مستخدم في الفترة نفسها من عام 2020، بنسبة نمو بلغت 32%، وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الـ«يو إس بى موديم»، حوالي 4.24 مليون مستخدم بنهاية أبريل الماضي، مقابل 2.37 مليون مستخدم بنهاية أبريل الماضي، بنسبة نمو سنوية بلغت 79%.