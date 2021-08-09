الاتصالات: 68 مليون مستخدم للإنترنت في مصر معظمهم في القاهرة الكبرى

بلغ عدد مستخدمي خدمات الإنترنت في مصر حوالى 68 مليون مستخدم بنهاية شهر أبريل الماضي، بحسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أحدث التقارير الصادرة عنها.

وبحسب التقرير، فإن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول بلغ 54.45 مليون مستخدم في أبريل الماضي مقابل 41.06 مليون مستخدم في نفس الفترة من العام 2020، بنسبة نمو بلغت 32%، وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الـ«يو إس بي موديم»، حوالى 4.24 مليون مستخدم بنهاية أبريل الماضي مقابل 2.37 مليون مستخدم بنهاية أبريل 2020، بنسبة نمو سنوية بلغت 79%.

وأظهر التقرير، أن عدد مستخدمي الإنترنت قائق السرعة في أبريل الماضي وصل إلى 9.33 مليون مستخدم، مقابل 7.77 مليون مستخدم في أبريل 2020 بنسبة نمو سنوية بلغت 20%، مشيرًا إلى أن النسبة الأعلى لمستخدمي الإنترنت فائق السرعة تتواجد في القاهرة الكبرى بنسبة 37%، فيما بلغت هذه النسبة في الدلتا 33%، والإسكندرية ومطروح 10%، وقبلي 15%، وأخيرًا مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر 5%.

وبحسب خبير الاتصالات وليد حجاج، فإن الزيادة في أعداد مستخدمي الإنترنت ناتجة عن الاستثمارات الكبيرة في تطوير البنية التحتية، مشيرا الى أن الدولة قامت بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية في 2019 باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه، ثم تبعه تنفيذ المرحلة الثانية في النصف الثاني من 2020 بُكلفة تصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

وأشار حجاج إلى أن الاستثمار في البنية التحتية نتج عنه تضاعف سرعة الإنترنت في مصر أكثر من ست مرات العام الماضي، بالإضافة إلى صمود شبكات الاتصالات أمام الضغط الكبير الذي شهدته خلال جائحة كورونا والتعليم عن بعد والعمل عن بعد.