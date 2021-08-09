خدمات ومزايا تقدمها بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.. تعرف عليها

يسعى كثيرون من ذوي الهمم، للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تعد هذه البطاقة من أبرز ثمار القانون رقم 10 لسنة 2018 المنظم لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وازدادت عمليات البحث عنها في الآونة الأخيرة، بعد الحديث عن قرب انطلاق المرحلة الثانية من التسجيل للحصول عليها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز الخدمات والمزايا، التي تقدمها بطاقة الخدمات المتكاملة لحامليها.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

1- تأمین صحي شامل.

2- إعفاء من قيمة الجمارك والضرائب للسيارات المجهزة والأجهزة التعويضية.

3- السماح لحامل البطاقة الجمع ما بين معاشين بدون حد أقصى.

4- الحصول على معاش تكافل وكرامة.

5- تخفيض في رسوم دخول الأندية الرياضية والمناطق الأثرية والحدائق العامة.

6- خصم على استخراج المستندات الحكومية.

7- إتاحة الفرصة للموظف المعاق في النقل إلى أقرب مكان لمحل الإقامة.

8- الحصول على العديد من التسهيلات في إنهاء الإجراءات والمعاملات الحكومية.

9- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، الدمج في المدارس، والكشف المجاني في المستشفيات.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال البوابة الإلكترونية

ويمكنك الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية، من هنا.

وفي البداية عليك الدخول لأيقونة الاستعلام عن رقم الطلب، وحال قبول الطلب، يحجز صاحبه موعدا من خلال أيقونة الحجز بالبوابة، ويتجه إلى مكتب التأهيل ومعه الأوراق والمستندات لتسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص به.

وبعد تقديم الأوراق، يحدد موعد للكشف، من خلال موقع المجالس الطبية التابع لوزارة الصحة، الذي يكشف عن درجة ونوع الإعاقة، وتحديد معايير الاستحقاق للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

- تقرير طبي حديث.

- 3 صور شخصية.

- 3 صور طبق الأصل لشهادة الميلاد.

- استمارة النت بطباعة موعد الحجز.