«المهندسين» تختار الدسوقي رئيسا للجنة الثقافية

قررت نقابة المهندسين اختيار الدكتور محمد إبراهيم الدسوقي، رئيسا للجنة الثقافية بالنقابة، التي كان يترأسها الفنان إيمان البحر درويش، حتى أكتوبر الماضي، وجاء إعلان القرار خلال الصالون الثقافي الذي عقدته النقابة مؤخرا، واستضافت فيه المهندس أحمد الشهاوي، الرَّحَّالة المصري العالمي الملقب بـ«ابن بطوطة المصري»، بحضور المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، والمهندس حسن عبد العليم، الأمين العام، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، والدكتورة صفية القباني، نقيب التشكيليين.

إيمان البحر درويش

وكان الفنان إيمان البحر درويش، تولى رئاسة اللجنة الثقافية بنقابة المهندسين، بعدما اعتذر الفنان محمد ثروت عن ترؤسه لها بسبب ظروف عمله، كما تم اختيار إيمان البحر درويش، الذي عقد خلال ترؤسه للجنة الثقافية اجتماعين، بحسب مصدر مطلع، واستمر فيها حتى أكتوبر من العام الماضي، ثم نشبت خلافاته بينه وبين النقابة أعلن على أثرها استقالته من رئاسة اللجنة، وتولى رئاسة اللجنة وتسيير أعمالها، شخصان خلال الشهور الماضية، قبل أن يتم الاستقرار على اختيار الدكتور محمد إبراهيم الدسوقي، رئيسا للجنة الثقافية بنقابة المهندسين، وأستاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان، ورئيس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية، في الفترة من 1973 إلى 1975.

اللجنة الثقافية بنقابة المهندسين

وفي الصالون الثقافي الأخير الذي عقدته النقابة، استعرض الدكتور محمد إبراهيم الدسوقي، محطات مختلفة من حياته، واصفًا إياها بذكريات الماضي المحببة، ومنها مرحلة تلمذته قبل الجامعية، مشيرًا إلى أن المدرسة كانت تهتم بعمل لجان مختلفة لتكوين شخصية إيجابية عند التلاميذ، وكيف كان دور هذه اللجان إبّان حرب 1967.

ثم انتقل «الدسوقي» إلى المرحلة الجامعية، وكيف كان دور اتحاد الطلاب تجاه قضايا تهم مصر والمصريين، وأن دور الطالب في الاتحاد كان لا يقل عن دور المسؤولين في الحكومة، وكيف كانت تساند الحكومة في هذا الوقت، وعلى رأسها رئيس الجمهورية.

كما أكد الدسوقي، على أهمية أن تكون للمؤسسات المهنية والتعليمية دورا كبيرا في الاهتمام بالثقافة، مما يخلق مجتمعًا مثقفًا يعي من يريد له خيرًا ومن يحيك له الشر.

من جانبه، رحب المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، بطلب مقرر وأعضاء اللجنة الثقافية بعقد صالون ثقافي شهريًّا، لإثراء الجانب الفني والثقافي وسط المجتمع الهندسي، إضافة إلى ضم صوته شخصيًّا إلى صوت أعضاء اللجنة الثقافية والفنية في اختيار الدكتور محمد إبراهيم الدسوقي، رئيسًا للجنة.