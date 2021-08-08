أصبح كثير من المعاهد والجامعات الخاصة التي انتشرت مؤخرا في العديد المجالات، محل شك من قبل الكثيرين، وتحديدا المتخصصة في المجال الهندسي، ويتساءل طلاب الثانوية العامة «هل هذه المعاهد معتمدة من قبل نقابة المهندسين، ويتم قيد خريجيها بجداول نقابة المهندسين، أم لا؟»، وترصد السطور التالية، قائمة الكليات والمعاهد الهندسية الخاصة المعتمدة من نقابة المهندسين، والتي نشرت في دليل الجامعات المقيدة بنقابة المهندسين، شاملة الكليات والمعاهد الهندسية الخاصة المعتمدة من نقابة المهندسين.

- جامعة السادس من أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر.

- معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا.

- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

- جامعة فاروس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

- جامعة مصر الدولية.

- معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

- الجامعة الأمريكية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

- الجامعة الفرنسية في مصر.

- معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- الجامعة الألمانية بالقاهرة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

- الجامعة المصرية الروسية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

- الجامعة البريطانية في مصر.

- معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

- جامعة سيناء.

- جامعة النهضة.

- جامعة المستقبل.

- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود – الأقصر.

- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

باقي قائمة كليات ومعاهد الهندسة الخاصة المعتمدة من نقابة المهندسين

- المعهد الكندي العالي للهندسة بمدينة 6 أكتوبر.

- أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر.

- معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط.

- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

- الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

- معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر (المعهد العالي للهندسة المعمارية سابقا).

- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا – بشبرامنت.

- المعهد العالي للهندسة بمدينة 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة ببلبيس – الشرقية.

- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- جامعة النيل.

- معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة.

- معهد هندسة و تكنولوجيا الطيران بإمبابة.

- جامعة هليوبوليس.

- معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة.

- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- جامعة الأهرام الكندية.

- المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

- معهد المستقبل العالي للهندسة بالفيوم.

- المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

- معهد طيبة العالي للهندسة.

- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو (المعهد العالي للهندسة المدنية والمعمارية – 15 مايو سابقا).

- المعهد الكندي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

- معهد الصفوة العالي للهندسة ( المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية سابقا ).

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بـكفر الشيخ.

- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.