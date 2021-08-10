مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي حققت تقدما تنمويا في محافظات الصعيد

حققت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد تقدمًا تنمويًا على كل أصعدة مجالات العمل ما بين إنشاء محطات جديدة وأعمال الإحلال والتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب لمناطق سكنية مستحدثة ضمن خطة الدولة.

مشروعات قطاع المياه بأسيوط والوادي الجديد

ونفذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عددا من المشروعات بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد أدت إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وهي كالتالي..

- إنشاء محطة مياه بمنقباد.

-إحلال وتجديد محطات مياه منفلوط وديروط والقوصية والألماني وصدفا والغنايم والوليدية والطوابية والتشيكي و4 محطات نقالي بالمطيعة.

مشروعات قطاع الصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد

- مشروعات صرف صحي «بأبنوب والفتح وصدفا والغنايم وساحل سليم والبداري ومنفلوط و ديروط وعرب المدابغ».

- تنفيذ 17 ألف وصلة منزلية بجانب مشروع الصرف المتكامل الثاني ISSIP2 والمنفذ بــ9 قرى.

- تنفيذ عدد من المشروعات الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بقيمة 300 مليون جنيه لتنفيذ مشروعى مياه بـ«مسارة وبهيج».

- 5 مشروعات صرف صحي بمناطق «إسكندرية التحرير – بني إدريس – درنكة ودير درنكة – الأقادمة – الزيرة – بني سميع» وأخرى ممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية بقيمة 41 مليون جنيه لإحلال وتجديد 24 كم شبكات.

- 3 كم خطوط صرف بمساكن ويصا وخطوط الصرف الصحي بالمجاهدين «أ،ب».

- تمويل قيمته 9 ملايين جنيه لإحلال وتجديد خط طرد جامعة أسيوط.

أعمال الإحلال والتجديد في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في اسيوط والوادي الجديد

- إعادة تأهيل 140 محطة مياه وصرف صحي متضمنة تنسيق الموقع العام والأسوار وتهيئة الأرضيات والدهانات والنظافة العامة بتكلفة 23 مليون جنيه.

- الأعمال الميدانية بـ3 محطات مياه «نزلة عبداللاه – أبوتيج – منفلوط».

- الأعمال التنفيذية لـ5 محطات صرف صحي «الوليدية – درنكة – البنك الدولي القوصية2،1» .

- تنفيذ 100 بئر بقيمة 30 مليون جنيه وشبكات ومحابس وعدَّايات مياه الشرب على مستوى المحافظة بطول 100 كم.

- مد وتدعيم شبكات مياه بالمناطق المحرومة على مستوى المحافظة بإجمالى 150 كم بتكلفة إجمالية 55 مليون جنيه.

- إحلال وتجديد خطوط طرد محطات صرف صحي (السنترال – المديرية – نزلة عبداللاه – البنك الدولي – درنكة – فريال) بقيمة 90 مليون جنيه.

مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن المرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها رئيس الجمهورية شهدت تحسناً في خدمات مياه الشرب بـ45 قرية بمد وتدعيم 39 كم شبكات مياه وإحلال وتجديد 31 بئراً ارتوازياً وتوريد 47 طلمبة مياه و12 مولدا بقدرات مختلفة بــ69 مليون جنيه، فضلاً عن تحسن خدمات الصرف الصحي بـ 7 قرى بقيمة 206.5 مليون جنيه.

وأشار رئيس الشركة إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف 65 قرية بالمحافظة يتم خلالها إحلال وتجديد 59 بئراً وتأهيل 6 محطات مياه ومد 33 كم شبكات وتوريد 23 مولدا و200 طلمبة غاطسة، بقيمة 196 مليون جنيه.