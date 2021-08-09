سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدة عن «الحاج متولي»: يغور بفلوسه

أثارت الفنانة سمية الخشاب، حالة من الجدل بعد نشرها لتغريدة تحث فيها الفتيات على الزواج عن حب، وتجنب الارتباط والزواج من الأثرياء.

وغردت سمية عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» قائلة: «اتجوزيه لو زي رياض في مسلسل الحقيقة والسراب، لكن لو زي الحاج متولي يغور هو وفلوسه».

وتباينت آراء المتابعين لحساب الفنانة سمية الخشاب عبر «تويتر» ما بين مؤيد ومعارض، حيث علق أحد الأشخاص بقوله: «طب ليه معملتيش كده في الحاج متولي»، فيما كتب آخر: «دلوقتي كل حاجة بالفلوس، هتتجوزك علشان فلوسك لكن غير كدة مفيش، والحاج متولي كان كل كام يوم جوازة، واللي زي رياض عمرهم قصير».

وكانت سمية الخشاب قد شاركت في مسلسلي «الحقيقة والسراب» و«عائلة الحاج متولي»، ونجحت في تحقيق جماهيرية كبيرة بفضل دوريها في العملين، وذلك لاختلافهما عن سابق أدوارها في الدراما التليفزيونية.

سمية الخشاب تستعد لأغنية جديدة

في سياق مختلف، تجري سمية الخشاب تحضيرات مكثفة لإطلاق أغنية جديدة بصوتها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاح أغنية «أوعدك» التي طرحتها مع المطرب عمر كمال، وحققت ملايين المشاهدات عبر موقع تداول الفيديوهات «يوتيوب».

آخر أعمال سمية الخشاب في الدراما التليفزيونية

يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب في الدراما التليفزيونية كان مسلسل «موسى»، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، حيث حازت شخصية «حلاوتهم» علي إعجاب الجمهور بمختلف فئاته وأعماره، وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، هبة مجدي، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، رياض الخولي، عبير صبري، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، مفيد عاشور، حمدي الوزير، صبري فواز، جوري بكر وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.