«حياتك تهمنا».. مبادرة للتوعية بالإبلاغ عن البالوعات المكشوفة بالمنيا

دشنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مبادرة «حياتك تهمنا» لتوعية المواطنين بطرق الإبلاغ عن البالوعات المكشوفة، حفاظا على حياة المواطنين ضمن سلسلة الحملات التوعوية التي تنظمها الشركة بجميع المراكز والمدن بالمحافظة.

الإبلاغ عن بالوعات الصرف بدون غطاء في أي مكان

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا في المبادرة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي بالوعات صرف بدون غطاء في أي مكان بالمحافظة وذلك لسرعة التعامل مع الموقف وتوفير أغطية بالوعات بديلة حرصًا على أرواح المواطنين وخاصة الأطفال والتي تعرضهم لخطر الموت والسقوط فيها بالإضافة إلى تعريض السيارات للخطر وكذلك المرفق للتهالك.

تعميم المبادرة في باقي المناطق خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع أجهزة المراكز والمدن

وبدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا تنفيذ المبادرة في عدد من القري والمراكز علي ان يتم تعميمها في باقي المناطق خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع أجهزة المراكز بمحافظة المنيا مطالبًة المواطنين بمزيد من التفاعل مع المبادرة من خلال الإبلاغ عن أي حالة يجدونها في أي منطقة بالمنيا.

توفير العديد من وسائل التواصل لسرعة حل مشاكل المواطنين

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا أن الشركة وفرت العديد من وسائل التواصل خلال الفترة الأخيرة منها رقم واتس 01271287596 وموبايل 01271196196 - 01050509013 والتليفون الأرضي 125 مع تطبيق 125 للشكاوى الخاص بالشركة القابضة إضافة إلى الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للشركة.

التواصل مع وسائل الإعلام لنشر التنويهات الخاصة بالأعطال أو الصيانة

وأشار «الشهاوي» إلى التواصل مع وسائل الإعلام من خلال إدارة الإعلام بالشركة لنشر كافة التنويهات الخاصة بالأعطال أو الصيانة لافتا الي أنه يتابع شخصيا هذه الشكاوى لمعرفة النقاط الساخنة والعمل على سرعة حلها لتوفير مستوى خدمة أفضل للمواطن المنياوي، وتنفيذا لاهتمام القيادة السياسية بشكاوى المواطنين والعمل على حلها وتكليفات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.