«السياحة»: موعد افتتاح المتحف الكبير متوقف على وضع وباء كورونا عالميا

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن وضع وباء كورونا على مستوى العالم، هو العامل الرئيسي في تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحا أنه من الممكن أن يتم افتتاح هذا المشروع الضخم في أي وقت، لكن الدولة لا ترغب في ذلك إلا بعد أن يستقر وضع وباء كورونا في العالم، حتى لا يعتذر أي من ملوك ورؤساء العالم عن حضور افتتاح هذا المشروع الضخم بسبب وباء كورونا.

وصرح «العناني»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، اليوم الإثنين، بأن أعمال هذا المشروع تم الانتهاء منها على المستوى الهندسي بنسبة 99%، وتتبقى بعض الأعمال الخاصة بالشق الأثري في المشروع، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بفتح الكافيتريات وغيرها، موضحا أن العمل جارِ حاليا على إنشاء متحف مستقل خاص بمركبي خوفو.

وكشف وزير السياحة والآثار، أن الدولة ستعمل على حفل افتتاح هذا المتحف، مثلما فعلت بنفس الطريق مع موكب نقل المومياوات الملكية، موضحا أنه يتمنى أن يتم هذا الحفل بعد انجلاء وباء كورونا، لأن وزارة السياحة والآثار ترغب في تقديم مصر في ثوب جديد من خلال أقوى ما لديها، وهو حضارتها الجديدة.

ووجه وزير السياحة، الشكر إلى من شارك في عملية نقل مركب الملك خوفو إلى المتحف المصري الكبير، موضحا أن هذه العملية تمت بعد عمل هندسي أكثر من رائع.