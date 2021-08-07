وصول مركب الملك خوفو بسلام فجر اليوم إلى المتحف المصري الكبير

نجح فريق عمل المتحف المصري الكبير، صباح اليوم، من تثبيت الهيكل المعدني لمركب الملك خوفو الأول، في مكان عرضه النهائي بمبنى المتحف المخصص لمراكب الملك خوفو بالمتحف المصري الكبير، وذلك بعد وصوله بسلام إلى المتحف، قادما من منطقة أهرامات الجيزة.

صرح بذلك الدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، موضحًا أن المركب سيظل داخل الهيكل المعدني الخاص به، لحين الانتهاء من استكمال مبنى متحف مراكب خوفو، حيث تم وضع نظام تحكم بيئي محكم داخل الهيكل، لمراقبة درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بها والتأكد من الحفاظ على النسب الصحيحة الملائمة للحفاظ على المركب.

وأشار الدكتور عيسي زيدان، المدير العام التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إلى أنه فور وصول المركب وتثبيته قام أثريو ومرممو مركز الترميم بالمتحف بفحصه، مؤكدا على أن أعمال الفحص أثبتت أن المركب في حالة جيدة، ولم يتأثر بعملية النقل، وذلك نتيجة لأعمال الحفظ والتغليف الجيد الذي قام بها فريق العمل من المرممين والأثريين، باستخدام أجهزة القياس والتحكم، التي تم وضعها لضبط الجو المحيط بالمركب وامتصاص الاهتزازات.

وأضاف أن المرممين سوف يقومون برفع الصندوق الخشبي الذي كان يغطي المركب للبدء في أعمال ترميمه وتأهيله حتى يتم عرضها بالشكل النهائي.