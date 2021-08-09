«العناني»: وصلنا لـ60% من عدد السياح قبل أزمة كورونا

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن عدد السائحين القادمين إلى مصر يزيد في كل شهر عن سابقه، ومصر جاهزة لاستقبال أي سياح من كل أنحاء العالم، مشددًا على أن عدد السائحين وصل إلى نحو 60% من عدد السائحين قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن هذه أرقام «معقولة»، وعودة السياحة الروسية يعود الفضل فيها إلى جهود الدولة بالكامل، والجميع بذلوا جهودًا كبيرة جدًا.

وأضاف «العناني»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، الاثنين، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك 3 طائرات قادمة من موسكو حطت في الغردقة وشرم الشيخ، بينهم طائرتان روسيتان، وطائرة تابعة لمصر للطيران، وهذه الطائرات تحمل نحو 1000 سائح، والوزارة جهزت لهم برامج ترفيهية تناسبهم، لأن هؤلاء السياح سيعودون إلى بلدهم ويروجون للسياحة المصرية، وهم بالفعل سعداء بالعودة لمصر، ويقولون: «مصر كانت واحشانا».

وشدد وزير السياحة والآثار على أن السوق الروسي من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، ووصل عدد السياح الروس في 2014 إلى ثلاثة ملايين سائح، إضافة إلى أنهم حريصون على تكرار الزيارة إلى مصر، مشيرًا إلى أن مصر سعيدة بكل السياح الذين يصلون للبلاد، حتى لو كانوا 10 سائحين فقط.

وشدد على أن كل مؤسسات الدولة تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية، موضحًا أن 3 فئات راضية عن الإجراءات، هي السياح، والدول المصدرة للسياحة، ومنظمي الرحلات، مؤكدًا أنهم يرسلون حملات تفتيش مفاجئة للتفتيش على الفنادق، وأصحاب الفنادق يخافون من التهاون في الإجراءات الاحترازية لأنه لو ظهرت لديه أي إصابات لن يذهب إليه أي سياح آخرين.

ولفت إلى أنهم يركزون حاليًا على جذب السياح من أوروبا الغربية، موضحًا أنه على سبيل المثال فإن عدد السياح الألمان القادمين لمصر نحو 30 ألف في الشهر، بينما كان يصل إلى مصر مليون و700 ألف سائح في السنة، مشددًا على أن تصنيف الحكومات الغربية ما زال متدنيًا، ووزارة الخارجية تبذل مجهودًا كبيرًا من أجل تحسين هذا التصنيف.

وأوضح أنهم يستعدون مع وزارة البيئة لإطلاق «الفنادق البيئية»، مشددًا على أن السياحة البيئية هي سياحة المستقبل، وسائحها أعلى إنفاقًا، إضافة إلى سياحة اليخوت حيث إن إنفاق السائح في سياحة اليخوت يعادل إنفاق 30 سائحًا عاديًا.