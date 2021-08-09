«البحوث الفلكية»: سقوط أمطار من الشهب على الأرض الخميس المقبل

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، عن حقيقة ما يتداول حول سقوط أمطار من الشهب على كوكب الأرض، فذكر أن هذا بالفعل صحيح، وتُعد ظاهرة طبيعية، إذ تحدث نتيجة احتراق بعض الأتربة بالقرب من المحيط الأرضي، وذروة هذا الحدث ستكون يوم الخميس والجمعة المقبلين، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

عدد الشهب سيزيد وسيصل لـ60 شهبا في الساعة

وأضاف «القاضي» أن عدد الشهب سيزيد وسيصل لـ60 شهبا في الساعة، وستكون ذات شكل جميل، «ستكون عبارة عن شيء جميل لامع، ولا تمثل أي خطورة على الأرض، كونها تحترق بمجرد اختراق المحيط الجوي للأرض، وعندما تصل للسطح ستنتهي بشكل كامل للغاية»، موضحًا أن الحديث على أن الشهب ستؤدي إلى حرائق على الأرض أمر غير صحيح، بل نصح المواطنين بمتابعة هذا الحدث ليلًا، كما أن المعهد سيغطي الظاهرة مساء الخمس.

تتراوح سرعتها من 20 لـ 70 كيلو مترا في الثانية

وأردف رئيس معهد البحوث الفلكية، أنه في مثل هذا التوقيت من العام وحتى نهاية أغسطس يكون لدينا موجة من زخات شهب البرشاويات تخترق الغلاف الجوي للكرة الأرضية، «عندما تخرق زخات الشهب الغلاف الجوي تحترق على الفور وتكون بحجم حبات الرمل، وتتراوح سرعتها من 20 لـ70 كيلومترا في الثانية وتكون مضيئة ولامعة ولا تشكل خطورة على الأرض لأنها بمجرد اختراقها الغلاف الجوي للأرض تحترق ».

ننصح كل هواة الفلك بمتابعة ظاهرة زخات الشهب

وتابع: «ننصح كل هواة الفلك بمتابعة ظاهرة زخات الشهب خارج الأماكن المضيئة وفي وقت متأخر من الليل وترى بالعين المجردة، والخميس المقبل نجهز تغطية حية وخاصة لظاهرة زخات الشهب من مرصد القطامية الفلكي».