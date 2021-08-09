النائب أشرف رشاد يشارك في ختام نموذج «محاكاة مجلس النواب» بجامعة أسيوط

شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب «مستقبل وطن»، الأمين العام للحزب، زعيم الأغلبية، بالجلسة الختامية لنموذج محاكاة مجلس النواب، لاتحاد طلاب جامعة أسيوط.

حضر الجلسة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، والنائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ونواب محافظة أسيوط، وعلى رأسهم النائب ياسر عمر.

واستعرض «رشاد»، خلال الجلسة، تعريف مجلس النواب ودوره واختصاصه؛ وما يشمله من دورين تشريعي ورقابي على أداء الحكومة.

وشدد «رشاد» على ضرورة سعي الشباب لثقل قدراتهم وجعل كل منهم مختلفًا عن الآخر، وتحقيق النجاح، وصنع نموذج إيجابي يجعله قادرًا على تحقيق ذاته وتقديم شيء مفيد لوطنه.

وشهدت الجلسة مناقشة مفتوحة بين الشباب والنواب، التي تطرقت إلى العديد من الموضوعات الهامة المرتبطة بعمل المجلس، وطريق طرح التشريعات، ودور الأعضاء وطبيعة عملهم.

وفي نهاية الجلسة، شارك «رشاد» في تسليم دروع التكريم لشباب اتحاد الطلاب المشاركين بنموذج المحاكاة، موجهًا التحية لهم لسعيهم نحو تعزيز قدراتهم، وموجهًا الدعوة لهم لحضور بعض من جلسات المجلس.

كما التقط «رشاد» في ختام اللقاء مجموعة من الصور التذكارية مع الشباب المشاركين بالجلسة، وموجهًا التحية لرئيس الجامعة لحرصه على عقد مثل هذه النماذج واللقاءات الهامة حرصًا منه وإيمانًا بضرورة دعم وتمكين الشباب.