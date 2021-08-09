تعرف على تطورات «حياة كريمة» في محافظات بني سويف والفيوم والدقهلية

أجرى الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامجه «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، الإثنين، عدة لقاءات مع ممثلي مبادرة «حياة كريمة» في 3 محافظات، وهي الفيوم وبني سويف، والدقهلية، للوقوف على آخر تطورات مشروعات المبادرة في هذه المحافظات.

وقال الدكتور محمد جبر، منسق مبادرة «حياة كريمة» في بني سويف، إن قرية الحمام التابعة لمركز ناصر، يوجد بها مشروع مجمع الخدمات، الذي يضم مركزًا تكنولوجيًا به مكتب للسجل المدني، ومكتب للبريد، ومكتب للتموين، والطابق الثاني سيضم مبنى الوحدة المحلية، ووحدة الشؤون الاجتماعية، وهذا المشروع بدأ في مطلع شهر يونيو ووصلت نسبة الإنجاز خلال شهرين فقط حوالي 40%.

وأضاف أن معدلات الإنجاز في مبادرة «حياة كريمة» تتم بسرعة كبيرة، لافتًا إلى أن بني سويف يوجد بها مركزين ضمن المبادرة، يضمان حوالي 66 قرية بـ218 تابعًا، سيتم فيها 1616 مشروعًا بتكلفة تقديرية تتعدى 12 مليار جنيه، منها 7 مليارات لمركز ببا، والباقي لمركز ناصر، وقرية الحمام ستشهد 16 مشروعًا في المجالات كافة، وهناك نقطة إسعاف وسيارة إسعاف.

أما زينب أحمد طلبة، منسق عام مساعد مبادرة «حياة كريمة» في محافظة الفيوم، قالت إن هناك مركزين في المحافظة، منضمين إلى المبادرة في هذه المرحلة، وهما مركز أطسا وبه 50 قرية و415 تابعًا، ومركز يوسف الصديق وبه 19 قرية و190 تابعًا، موضحة أنهم درسوا جيدًا متطلبات الأهالي وتوصلوا إلى تصورات وخطط تساعد أهالي الفيوم.

من جانبه، قال محمد سامي، منسق المبادرة في محافظة الدقهلية، إن المبادرة تشمل مركز شربين، ويوجد به كل المشروعات مثل مجمعات الخدمات، الذي وصلت نسبة التنفيذ في مجمع الخدمات إلى حوالي 50%، موضحًا أن المركز به حوالي 26 قرية، وإجمالي تكلفة المشروعات حوالي 7 مليارات جنيه، وفي قطاع التعليم سلموا 5 مدارس، بتكلفة 31 مليونًا، ويعملون حاليًا على 16 مدرسة جديدة بتكلفة 118 مليونًا، وفي قطاع الصحة سيتم إحلال وتجديد 11 وحدة صحية، إضافة إلى مشروعات تبطين الترع.

ولفت «سامي»، إلى أنهم يعملون أيضا على جانب رفع الوعي وبناء الإنسان، من خلال القوافل والدورات التأهيلية للنساء الريفيات، وورش عمل رسم للأطفال، وإقامة عروض فنية للأهالي.