مستجدات «حياة كريمة» في الوادي الجديد.. استلام وحدات صحية وإسعاف (صور)

ذكر الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» عبر فيس بوك، أنّه مع المتابعة الميدانية لمبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الوادي الجديد، وفي قرية أبو منقار مركز الفرارة، جرى استلام مواقع الوحدات الصحية ونقاط الإسعاف والمجمعات الزراعية ومراكز الشباب والأسوار الخارجية لمراكز الشباب وملاعب النجيل الصناعي والطبيعي.

وأوضح الحساب، أنّه بدأ صب القواعد الخرسانية المسلحة بمجمع خدمة المواطنين بقرية أبومنقار، وجارٍ صب القواعد بمجمع خدمات قرية عبدالمجيد الجغيل، وجار استلام مواقع الخدمات بقرية الخدمات للاستعداد لبدء الأعمال بها، حيث تتم تلك الأعمال تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قال إنّ هناك معدات ثقيلة وخفيفة تشارك في أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى مركز الفرافرة، وتشمل 12 سيارة ومعدة ثقيلة ولوادر حفر وسيارة خدمة عملاء لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى بقري المبادرة التي تستهدف تطوير 28 قرية، يستفيد منها 40 ألف مواطن على مستوى المركز.

وأضاف المحافظ أنّ المبادرة تستهدف إنشاء 5 محطات رفع بالقرى الأم لخدمة أهالي 28 قرية بمراكز الفرافرة والداخلة، وتنفيذ أعمال الإحلال لمشروعات الصرف الصحي في 11 قرية: «أبومنقار الأم - عمر بن الخطاب - أبوالهول - أبو بكر - عمر بن عبدالعزيز - الرواد - خالد بن الوليد - عائشة عبدالرحمن».

وتشمل خريطة المناطق التي يجري تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة في الوادي الجديد، بحسب بيان المحافظة، قرى أبو منقار و5 توابع لها، وقرى أبو هريرة و4 توابع لها، قرى الخير والنماء و4 توابع لها، قرى الكفاح بإجمالي 7 توابع، قرية صبيح وتوابعها، قرى النهضة، إلى جانب منطقتين بمدينة الفرافرة «عبد المنعم رياض – أحمد بدوي».