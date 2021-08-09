متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية يجذب الأنظار بـ«تاج شويكار»

جذب متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية الأنظار إليه عبر «تاج شويكار»، وذلك خلال أحدث زيارات المتحف، التي تمثلت في زيارة من مركز الطفل المعاق بمحافظة المنيا، حيث أبدى الزائرون إعجابهم بذلك التاج، وهو ما اتفق معه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول منشور عن ذلك التاج النادر.

زيارات متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

وعلى الرغم من أن الزيارة إلى متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية تضمنت جولة إرشادية للتعريف بطبيعة المتحف وعمارته الفريدة، التي ترجع للفترة الملكية، وكذلك التعريف بمقتنياته التي تتضمن مجموعة من أروع المجوهرات الخاصة بأميرات وأمراء الأسرة العلوية، إلا أن ذلك التاج قد أثار إعجاب الجميع.

تاج شويكار أبرز مقتنيات متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

وبحسب ما أعلنه متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، فإن تاج الأميرة «شيوه كار» (1876 - 1947)، أو كما يطلق عليها «شويكار»، وهي الزوجة الأولى للملك فؤاد الأول، والتاج مصنوع من البلاتين المرصع بعدد 2159 ماسة وحبات من اللؤلؤ الطبيعي.

مقتنيات متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

ويعد متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية هو المتحف الوحيد الذي يعرض مجوهرات على مستوى مصر ويوجد به 1045 تحفة فنية رائعة ترجع إلى أميرات الأسرة العلوية الحاكمة، فيما تعد أكثر قطعتين إقبالًا من الرواد السيدات تاج الأميرة شويكار زوجة الملك فؤاد وتاج الملكة فريدة زوجة الملك فاروق، وفيما تتجه أنظار زوار المتحف من الرجال إلى قطعة تمثل شطرنج من الذهب المموه المرصع بالماس وكان مهدى من شاه إيران محمد رضا بهلواني زوج الملكة فوزية شقيقة الملك فاروق.

ويتكون متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، من طابقين كل طابق يضم عدد من القاعات، تعرض مجموعات متنوعة من المجوهرات، وأدوات الزينة، وأدوات المائدة والكتابة الخاصة بأمراء وأميرات الأسرة العلوية الذين حكموا مصر في الفترة من عام 1805، حين تولى محمد علي باشا حكم مصر وحتى عام 1952.