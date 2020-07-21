متحف المجوهرات الملكية يفتح أبوابه للزائرين ضمن "إسكندرية في عيوننا"

استقبل متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية عددًا من الزائرين من مختلف الفئات العمرية؛ في جولة نظمتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في إطار مبادرتها "إسكندرية في عيوننا".

يأتي ذلك في ضوء الجولات السياحية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار بعدد من المحافظات لتنشيط السياحة الداخلية وزيادة الوعي السياحى والأثري لدى المواطنين وتعريفهم بالحضارة المصرية والتراث والفنون التي تزخر بها مصر،

وخلال الزيارة استمتع الجمهور بالعرض المتحفي للقطع الأثرية وما يحتويه من قطع نادرة وفريدة، كما التقطوا عددا من الصور التذكارية، معربين عن إعجابهم بالمتحف وعمارته.

كما نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، جولة لمقبرة كوم الشقافة وعمود السواري بالإسكندرية.

ومن جانبها، أشارت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن هذه الزيارة تنظمها الهيئة ضمن الجولات التى من المقرر أن تستمر على مدار شهري يوليو وأغسطس بالتعاون مع نادي الروتاري بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وسوف تتضمن زيارة مجموعة من المناطق الأثرية منها منطقة كوم الشقافة.

وفى سياق متصل، تعاونت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مع مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة" عبر تنظيم جولة سياحية للأطفال من ذوي القدرات الخاصة لزيارة قصر البارون امبان بمصر الجديدة.

وبدأت الزيارة بتعريف الأثريين بالقصر الأطفال بتاريخ ومحتويات القصر.

وخلال الفعالية، وجهت سهير عبدالقادر رئيس مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة"، الشكر لوزارة السياحة والآثار على إتاحة الفرصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لزيارة قصر البارون كمعلم هام من معالم القاهرة الحديثة، كما شكرت القائمين على إدارة القصر لحسن الاستقبال وتقديم التسهيلات اللازمة لهم في أثناء الزيارة.

وفي نهايه الجولة، أهدت إدارة القصر الأطفال مجموعة من الهدايا التذكارية، وتم التقاط الصور التذكارية معهم.