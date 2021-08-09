والدة فتاة الإسماعيلية: «أبوها رماها وأنا دلعتها».. والنتيجة حبستني

قالت سماح محمد، والدة فتاة الإسماعيلية، المتهمة بمحاولة دهس نجلتها لخلعها الحجاب، إنها وفرت كل متطلباتها منذ توليها تربيتها بعد انفصالها عن والدها.

وأضافت سماح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كانت جزاتي في الآخر بعد ما أبوها رماها وجدتها رفضت تربيتها إنها تحبسني أنا وخالها واركب سيارة الشرطة بالكلبشات».

وأشارت والدة الفتاة إلى أنها تعمل ممرضة ولديها علاقات بكافة أبناء الإسماعيلية موضحة أن الأزمة الأخيرة نشبت بسبب إصرار نجلتها على خلع الحجاب.

وعن واقعة صدمها لها بالسيارة قالت: «بنتي هربت مني في الشارع وشتمتني وقالت لي غوري في داهية ولما حصلت مشادة صرخت وقالت أمي هتموتني وحررت ضدي محضر».

وتابعت: «بنتي ربيتها في مدارس خاصة وكنت بوفرلها كل متطلباتها ودلعتها وفي الآخر طلبت عدم وجود أي رقيب عليها وبدأت بخلع الحجاب».

وأوضحت والدة الفتاة أن عمرها أفنته هباءً وانتهى بها داخل أقسام الشرطة بعد اتهام نجلتها لها بمحاولة قتلها وحبسها لها ورفضها التنازل في قسم الشرطة وتحويلها النيابة العامة.

وواصلت: «رحت المقابر وصرخت على عمري إللي راح هدر وشقى عمري اللي ضاع في تربية لم تحسن إليّ بعد 20 سنة من التعب والشقا».

وكانت نيابة الإسماعيلية قد أمرت مساء اليوم الإثنين بإخلاء سبيل الأم ونجلتها من سرايا النيابة بعد اتهام الابنة لوالدتها بمحاولة دهسها بالسيارة.

واستمع فريق من نيابة ثان وثالث الإسماعيلية برئاسة شريف معتز إلي اقوال الفتاة ووالدتها بعد ضبط مباحث قسم ثالث الاسماعيلية لهما بعد استغاثة فتاة تدعي رنيم 18 سنة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي من احتجاز والدتها وخالها لها.

وقالت الفتاة إن والدتها صدمتها بالسيارة في أحد الشوارع الرئيسية في الإسماعيلية ونقلت إلي المستشفي مصابة بكدمات وجروح مشيرة إلي أن والدها طبيب مقيم بالسعودية وانفصل عن والدتها وأنها حاولت مرارا الاتصال به إلا أنه كان دائم التهرب منها.