مشادة بين مدير أعمال رامي صبري والمراسلين في حفله الأول بعد وفاة شقيقه

أحيا الفنان رامي صبري، منذ قليل حفله الغنائي الأول، بعد إنهائه الحداد على وفاة شقيقه كريم صبري، ولكن الحفل شهد أزمة كبيرة، بسبب مشادات نشبت بين مدير أعماله وبين مراسلي عدد من القنوات والصحفيين، الذين حرصوا على تغطية الحفل الأول له بعد وفاة شقيقه.

وبدأت الأزمة، بمحاولة القنوات الفضائية التسجيل مع رامي صبري، في أول ظهور له، حسب الاتفاق الذي كان بينهم وبين منظمي الحفل، ولكن مدير أعمال رامي صبري، تعامل بشكل عنيف للغاية مع أحد المصورين، ووجه له الشتائم، وضرب الكاميرا التليفزيونية الخاصة به، ولم يتدخل رامي إطلاقا في هذا الموقف، أو يمنع مدير أعماله من التصرف الذي قام به.

وتسبب الأمر في حدوث شد وجذب بين مدير أعمال رامي صبري، وبين مصوري ومراسلي القنوات، الذين تواجدوا في الحفل، وسادت بينهم حالة من الغضب.

يذكر أن هذا الحفل الغنائي هو الأول للفنان رامي صبري بعد وفاة شقيقه الأصغر كريم صبري منذ شهر تقريبا، وكان قد أعلن صبري مؤخرا إنهائه حالة الحداد واستكمال نشاطه الفني وحفلاته.

وكان الفنان رامي صبري طرح «ديو غنائي» يجمع بينه وبين أخيه كريم صبرى بعنوان «حالة اكتئاب».

وتقول كلمات الأغنية:

مبقتش بزعل

المشكلة مابقتش فيك دي فيا

إنك مهما تعمل على نفسي بقبل

حتى السكوت أو الاعتذار بقى عندي أسهل

أحسن كتير من ناس يقولوا في حبي بفشل

أحسن كتير من ناس يقولوا في حبي بفشل

معرفش مالي

أكيد بجد أنا عندي حالة اكتئاب

مش لاقي حاجة في حياتي حلوة

بعد ما انا عشت في عذاب

معرفش مالي

أكيد بجد أنا عندي حالة اكتئاب

مش لاقي حاجة في حياتي حلوة

بعد ما انا عشت في عذاب

مبقتش بزعل

مبقتش بزعل

أوقات بفكر بالساعات

ليه كل ما ابعد لحظة عنك من تاني برجع

ليه كل ما افتكر اللي فات بضحك و ادمع

ليه الفراق بقى صعب ليه

مبقاش بينفع

ليه الفراق بقى صعب ليه

مبقاش بينفع