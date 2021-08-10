ارتفاع حصيلة إصابات «كورونا» حول العالم إلى 204.1 مليون حالة

وصل إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، إلى 204 ملايين و143 ألفا و274 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات عالميا، إلى 4316206 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات الشفاء من الفيروس إلى 183331189حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات الولايات المتحدة إلى 614856 حالة

وسجلت الولايات المتحدة، 51638 إصابة ‏جديدة بالفيروس و204 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 35824258 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 614856 حالة.

من جانبها، حذرت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، الأمريكيين من السفر إلى إسرائيل وفرنسا وتايلاند وأيسلندا ودول أخرى بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» فيها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووسعت «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها» المعروفة اختصارا باسم «سي دي سي»، نطاق قائمتها من المستوى الرابع: المرتفع جدا من كورونا مع انتشار الإصابات في جميع أنحاء العالم، وهو أعلى مستوى للخطر.

وأوصت «سي دي سي»، المسافرين الأمريكيين بتجنب زيارة هذه الدول، وإذا كان يجب عليهم الذهاب، التأكد من تلقيهم اللقاح بشكل كامل قبل مغادرة الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه نظرا لارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، فقد يتعرض الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل لخطر الإصابة بمتحورات «كورونا».وتمتد التوصية لتشمل كل إسرائيل بالإضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وارتفعت الإصابات بـ«كورونا» ومعدل دخول المستشفيات للعلاج منها في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 6 أشهر بسبب الانتشار السريع لسلالة «دلتا» الهندية، في أجزاء من البلاد ما زالت معدلات التطعيم فيها منخفضة.

وأشارت «رويترز» في إحصاء، استند إلى بيانات الصحة العامة إلى أن متوسط الإصابات بالفيروس، بلغ في 3 أيام على التوالي 100 ألف إصابة على مستوى البلاد بزيادة نسبتها 35% خلال الأسبوع الماضي.

كما ارتفع معدل دخول المستشفيات لتلقي العلاج من آثار الفيروس، 40%/ كما سجلت الوفيات زيادة نسبتها 18% في الأسبوع الماضي، وسجلت ولايات لويزيانا وفلوريدا وآركنسو أكبر عدد من الإصابات.

بدوره، قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، إنه يتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية للغذاء والدواء «إف دي إيه» عن موافقتها الكاملة على ترخيص استخدام اللقاحات المضادة لـ«كورونا» خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وزارة صحة الاحتلال: اتجاه الصعود الحاد بالإصابات مستمر

وفي إسرائيل، أعلن المدير العام لوزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، نحمان ايش، أن وزارة الصحة ستطالب بتوسيع القيود للحد من انتشار الفيروس، مشيرا خلال مؤتمر صحفي، إلى أن «اتجاه الصعود الحاد بالإصابات مستمر ونحن نعمل بطرق مختلفة لكن الوضع مقلق».

وأكد ايش، أن الاستجابة مع حملة التطعيم للجرعة الثالثة عالية، لكن هناك مليون شخص لم يتلقوا الجرعة الأولى، وأوضح المسؤول الإسرائيلي: «ندرس إمكانية توسيع إعطاء الجرعة الثالثة للطواقم الطبية أو للمواطنين في سن 50 فما فوق»

ارتفاع إجمالي إصابات البرازيل إلى 20177757حالة

وفي البرازيل، سجلت البلاد، أمس الاثنين، 12085 إصابة جديدة بالفيروس و411 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 20177757حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات في البلاد 563562 حالة. وفي المكسيك، سجلت البلاد، 7573 إصابة جديدة بـ«كورونا» و 172 وفاة، وقالت وزارة الصحة المكسيكية أمس الاثنين، إن حصيلة الإصابات بلغت 2971817 حالة، مشيرة إلى أرتفاع إجمالي الوفيات إلى فيما وصل 244420 حالة.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن بلاده ستطلب من الولايات المتحدة حوالي 3.5 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا وسط موجة ثالثة من الفيروس، موضحا أن واشنطن عرضت على المكسيك لقاح «موديرنا»، لكن المسؤولين المكسيكيين لم يتمكنوا من الحصول على الموافقات المطلوبة في الوقت المناسب، لذا فهم يفكرون الآن في لقاح «فايزر».

وتبرعت الولايات المتحدة، بأكثر من 1.3 مليون جرعة لقاح «جونسون أند جونسون» الأمريكي، للمكسيك في يونيو الماضي، فيما تبرعت حتى الآن بأكثر من 4 ملايين جرعة لقاح للمكسيك بشكل عام، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

ووافقت الهيئة الصحية السويسرية، على استخدام لقاح «موديرنا» الأمريكي المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، بعد موافقتها على تطعيم هذه الفئة بلقاح «فايزر بايونتيك» مطلع يونيو الماضي.

أكد مسؤول بـ«الاتحاد الأوروبي»، أن الاتحاد لن يغير قائمته للسفر الآمن هذا الأسبوع، وهو ما يسمح باستمرار السفر من الولايات المتحدة رغم ارتفاع أعداد الإصابات بـ«كورونا» هناك، وفاق لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

من جانبها، دعت جزيرة «مارتينيك» الفرنسية هي جزيرة تقع في شرق البحر الكاريبي شمال من ترينيداد وتوباجو، السياح إلى المغادرة لفرض إغلاق ثان لاحتواء «كورونا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» في إيطاليا إلى 128242 حالة

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4200 إصابة جديدة بالفيروس و 22 وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4.4 مليون حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 128242 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

عربيا،أعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الاثنين، تسجيل 761 إصابة جديدة بـ«كورونا» و64 وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 613628 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 21098 حالة وفاة.

وقالت السلطات الصحية التونسية، إن مؤشرات الوضع الوبائي انخفضت بمستوى كبير، وقال المكلف بتسيير وزارة الصحة علي مرابط، إن معدل إيواء المرضى بأسرة الإنعاش انخفض قليلًا، محذرا من حالة التراخي التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية.

وسجلت فلسطين، 182 إصابة جديدة بالفيروس وحالتي وفاة، بالإضافة إلى 51 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.