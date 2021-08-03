إصابات كورونا عالميا تقترب من 200 مليون..والشفاء يتخطى حاجز 180 مليونا

اقتربت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من تسجيل 200 مليون حالة حول العالم، وسجلت الإصابات 199607121 حالة، فيما تخطت حالات الشفاء من الفيروس، حاجز 180 مليون حالة، وسجلت حالات التعافي 180093123حالة.

وارتفعت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس عالميا، إلى 4249244 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات البرازيل إلى 19953501 حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 15143 إصابة جديدة بالفيروس و389 وفاة، لتصل حصيلة الإصابات إلى 19953501 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 557223 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع إجمالي إصابات المكسيك إلى 2861498 حالة

وفي المكسيك، سجلت وزارة الصحة، أمس الاثنين، 6506 إصابة جديدة بـ«كورونا» و245 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2861498 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 241279 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات إيطاليا إلى 128088 حالة

وسجلت السلطات الإيطالية، امس الاثنين، 3190 إصابة جديدة بالفيروس و23 وفاة، ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي الإصابات إلى 4358533 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 128088 حالة.

وفي فرنسا، أعلنت «الوكالة الوطنية للصحة»، أمس الاثنين، تسجيل 5184 إصابة جديدة بـ«كورونا»و51 وفاة، ليصل حصيلة الإصابات إلى 6151803 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 111967 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

عربيا، شددت وزارة الصحة السعودية، أمس الاثنين، على ضرورة تلقي جميع الطلاب والطالبات الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ 8 أغسطس الجاري، وقالت على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه على جميع الطلاب والطالبات ضرورة تلقي الجرعة الأولى من اللقاح قبل 8 أغسطس للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول حيث أن المدة بين الجرعتين هي 3 أسابيع.

وأوضحت الصحة السعودية، أن الطلاب في الفئة العمرية 12 عاماً وأكثر هم من يتطلب حصولهم على لقاح كورونا، وفاق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدورها، قالت صحيفة أمريكية، إن آلية «كوفاكس» التابعة لمنظمة الصحة العالمية تواجه مصاعب جمة في مساعدة الدول الفقيرة للحصول على لقاحات مضادة لـ «كورونا».

وأوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية: «كان من المفترض أن يكون البرنامج، قوة عالمية، وتحالفا بمليارات الدولارات من الهيئات الصحية الدولية والمنظمات غير الربحية التي من شأنها أن تضمن من خلال القوة الشرائية المطلقة حصول البلدان الفقيرة على اللقاحات بشكل سريع كما هو الحال لدى الدول الغنية. لكن البرنامج لا يزال يحتاج لنصف مليار جرعة على الأقل لتحقيق هدفه الأولي بتوفير ملياري جرعة لقاح»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت «نيويورك تايمز»، أن «الحواجز البيروقراطية التي فرضتها قيادتها أعاقت صرف 220 مليون دولار لمساعدة البلدان على إدارة اللقاحات. وبسبب نقص التمويل، واجهت الدول الفقيرة صعوبة في شراء الوقود لنقل الجرعات إلى العيادات أو تدريب الأشخاص على إعطاء الحقن أو إقناع الناس بالحصول عليها، بالإضافة إلى أجهزة التبريد التي يحتاج لقاح فايزر-بيونتك لتخزينه فيها».

واشارت الصحيفة الامريكية، إلى أن البرنامج بات تحت رحمة الدول الغنية وشركات الأدوية، متسائلة ما إذا كان التحالف يستطيع تجاوز أخطائه.

صندوق النقد يوافق على تخصيص حقوق السحب الخاصة بقيمة تعادل 650 مليار دولار أمريكي

بدوره، وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، على تخصيص عام جديد لحقوق السحب الخاصة بقيمة تعادل 650 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر تخصيص في تاريخ الصندوق، في محاولة لتعزيز السيولة العالمية وسط «كورونا»

وقالت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جيورجييفا، في بيان، إن «هذا قرار تاريخي - وهو أكبر تخصيص لحقوق السحب الخاصة في تاريخ صندوق النقد الدولي ودعم للاقتصاد العالمي في وقت يواجه فيه أزمة غير مسبوقة»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية..

وسيدخل التخصيص العام لحقوق السحب الخاصة، حيز التنفيذ اعتبارا من 23 أغسطس الجاري.

«الإسكوا» تطور مرصدا شاملا لتتبع سياسات الاستجابة لـ«كورونا»

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، أنها طورت بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لإفريقيا مرصدا شاملا لتتبع سياسات الاستجابة لـ«كورونا».

وقالت «الإسكوا»،في بيان، إن المرصد كان قد أطلق في 13 يوليو الماضي على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، موضحة أن الدعم المالي الحكومي المخصص للتعافي من الآثار المدمرة للفيروس في دول العالم وصل إلى 19 تريليون دولار.

وأشارت «الإسكوا»، إلبى أنه لم تقدم 132 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، تضم 85% من سكان العالم تقريبا، إلا 10% من إجمالي هذا الدعم، أما البلدان الـ62 المرتفعة الدخل فتعزى لها نسبة 90%.