الصين تسجل 108 إصابات جديدة محلية العدوى بـ «كورونا»

أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 108 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أمس الاثنين، في البر الرئيسي الصيني، بينها 50 حالة تم تسجيلها في مقاطعة جيانجسو و37 حالة في خنان و15 حالة في مقاطعة هوبي و6 حالات في مقاطعة هونان.

وأضافت اللجنة الصينية في تقرير يومي، أنه تم تسجيل 35 حالة وافدة جديدة، بما فيها 11 حالة في مقاطعة يوننان و9 حالات في شنجهاي و8 حالات في قوانجدونج، و3 حالات في كل من فوجيان وسيتشوان، وحالة واحدة في شنشي.

وأشارت اللجنة، إلى الإبلاغ عن حالة جديدة مشتبه بها تصل إلى البر الرئيسي من الخارج في مقاطعة فوجيان، أمس الاثنين، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض.

وسجلت مدينة تشنجتشو، عاصمة مقاطعة خنان الواقعة وسط الصين، 35 حالة إصابة محلية بالفيروس، أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقال «مركز الوقاية من المرض والسيطرة عليه» في البلدية، إنه تم تصنيف جميع الحالات سابقا على أنها بدون أعراض، فيما أبلغت تشنجتشو، منذ 30 يوليو الماضي، عن إجمالي 116 حالة مؤكدة منقولة محليًا و12 حالة بدون أعراض في موجة التفشي الأخيرة.

وأتمت المدينة الصينية، مساء أمس الاثنين، الجولة الثالثة من اختبارات الحمض النووي الشاملة، وتم أخذ عينات من أكثر من 12 مليون مواطن، وحتى الآن، تم اختبار أكثر من 8.3 مليون عينة وأظهرت نتائج سلبية.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و9 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213987 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 2134 حالة

واشارت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، إلى ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 2134 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.