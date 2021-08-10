الإحصاء: 1% ارتفاعا في معدلات التضخم لزيادة أسعار اللحوم والخضروات

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (114.4) نقطة لشهر يوليو 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.0%) عن شهر يونيو 2021.

وأرجع الجهاز، في بيانا له، اليوم أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (1.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (1.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (8.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.9%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.2%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.4%).

وأضاف البيان أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (6.1%) لشهر يوليو 2021 مقابل (4.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر يوليو 2021 مقارنة بشهـر يونيو 2021)

وأوضح البيان أن أسعار قسم الطعام والمشروبات سجلت ارتفاعاً قدره (0.6%) وتأتي التغييرات نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (1.1%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.6%).

وتابع البيان بأن قسم المشروبات الكحولية والدخان سجل ارتفاعاً قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.7%)، كما سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (0.6%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.5%)، وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (3.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (8.9%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.5%).

و سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.2%)، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.3%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.9%)،و سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (2.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.9%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.3%) وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.2%) وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (3.3%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.2%).

ثانياً: التغير السنوي (يوليو 2021 مقارنة بـ يوليو 2020):

وأكد بيان الإحصاء، أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعاً قدره (5.4%) وتأتى التغييرات نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (17.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (7.6%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (7.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.8%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.4%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (4.1%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.5%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.9%)، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-7.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.3%).

كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (2.0%)، مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (1.8%)، وسجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (6.5%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (5.8%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (3.0%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.8%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.3%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (4.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (9.1%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (2.8%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.7%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.1%).5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (2.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (3.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.0%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (4.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (5.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.6%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.3%) و سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (7.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (16.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.1%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (3.8%) و سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (10.4%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.5%) وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (8.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (13.9%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (4.9%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (4.3%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (4.2%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (1.5%).

وسجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (29.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (56.5%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (20.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (13.2%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (12.3%) و سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (14.9%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%) و سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (9.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (37.1%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (0.7%).