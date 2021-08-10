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«الفني للمسرح» ينعى «الألفي»: ترك العديد من الكتب والمقالات النقدية

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الوطن
09:34 ص | الثلاثاء 10 أغسطس 2021
الألفى

الألفى

نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن والأسى، الناقد والباحث المسرحي الكبير أحمد نبيل الألفي، الذي وافته المنية منذ قليل.

وأضاف مختار في بيان عن البيت الفني، أنّ «الألفي باحث في البيت الفني للمسرح، ترك للمكتبة المسرحية العديد من الكتب والمقالات النقدية، والعديد من المقالات والدراسات والكتب التي ترجمها إلى العربية، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

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