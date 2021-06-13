بينها عرض مجاني.. جدول فعاليات البيت الفني للمسرح اليوم

يقدّم البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة، ضمن برنامج الفعاليات اليومي، عرضا مسرحيا جديدا اليوم بعنوان «Dogs» على مسرح الجمهورية، وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها، جدول الفعاليات الكاملة لبرنامج البيت الفني للمسرح اليوم، الأحد 13 يونيو، والتي تقام في محافظتي القاهرة والبحر الأحمر.

العرض المسرحي «Dogs»

يستضيف مسرح الجمهورية افتتاح العرض المسرحي «Dogs»، الساعة الثامنة مساء، بطولة مجموعة من فناني الدفعة الثانية من ورشة ابدأ حلمك، تأليف محمود جمال حديني، تأليف موسيقي محمد حسني، استعراضات ضياء شفيق، فكرة وإخراج كمال عطية.

مسرحية «المتفائل»

يقام العرض المسرحي «المتفائل» على المسرح القومي بالعتبة، بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، وتدور الأحداث حول شخص يحارب جميع المشاكل والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، يشارك في العمل يوسف إسماعيل، سميحة عبدالهادي، عزت زين، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي، رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

يبدأ العرض الساعة السادسة مساء، وأسعار التذاكر 55، 75، 105 جنيهات.

العرض المسرحي «ولاد البلد»

تَعرض مسرحية «ولاد البلد» على مسرح قصر ثقافة رأس حدربة بمحافظة البحر الأحمر، الساعة السادسة والنصف مساء، مجانا، ويتناول العرض قضايا مختلفة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة أحمد الرمادي، وليد الفولي، ياسر الرفاعي، عبدالعزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبدالرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله، تصميم إضاءة أبوبكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، تأليف مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوي.