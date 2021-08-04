البيت الفني للمسرح ينعى الفنانة فتحية طنطاوي: قدمت أكثر من 140 عملا

نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة فتحية طنطاوي، التي وافتها المنية منذ ساعات، بعد حياة حافلة بالأدوار المتميزة التي ستبقى في ذاكرة جمهورها.

وقال البيت الفني للمسرح في بيانه، «إن أعمال الفنانة فتحية طنطاوي تعدت 140 عملا فنيا، من خلال المسرح والسينما والتلفزيون، بدأتها من المسرح القومي ومسرح الطليعة في الستينات، اسكنها الله فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان».