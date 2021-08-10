7 خطوات للاستعلام عن القضايا أون لاين عبر بوابة «العدل» الإلكترونية

أتاحت وزارة العدل، إمكانية الاستعلام عن موقف دعوى قضائية عن بعد، وذلك من خلال بواباتها الإلكترونية، فكل ما تريده هو توافر جهاز متصل بشبكة الإنترنت سواء كان جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول، لتتمكّن من الاستعلام عن القضايا وأنت في منزلك أو مقر عملك أو كنت خارج البلاد، ولمعرفة إجراءات الاستعلام عن القضايا يمكن اتباع الخطوات التالية.

1) الدخول لبوابة وزارة العدل من خلال هذا الرابط.

2) اضغط على الاستعلام على موقف دعوى.

3) إدخال درجة الدعوى «جزئي - ابتدائي- استئناف - نقض».

4) اختيار المحكمة المنظور أمامها الدعوى القضائية.

5) اختيار نوع الدعوى «مدني كلي، مدني حكومي، استثمار، ضرائب، بيئة، إيرادت، تعويضات، بيوع، تجاري، صحة توقيع، لجنة منازعات عمال، لجنة تحسين، مدني مستأنف، مستأنف مستعجل، دعاوى وقف، تجاري، عمال كلي، أشكال وتنفيذ، إفلاس» وغيرها من أنواع الدعاوي.

6) اختيار سنة الدعوى.

7) الضغط على زر بحث، وسوف يظهر لك موقف دعوتك القضائية.

وكانت وزارة العدل، أتاحت العديد من خدماتها للجمهورعن بعد من خلال عدة محاور، أولهما توفير عدد من الخدمات عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ثانياً اتاحة عدد كبير من الخدمات عبر تحميل تطبيق أرغب في عمل توكيل، وهو تطبيق إلكتروني يمكن تحميله من المتاجر الإليكترونية على شبكة الإنترنت، كما يمكن تحميله على الهواتف المحمولة على اختلاف أنظمة تشغيلها سواء كانت أندرويد أو آيفون أو هواوي.

كما أطلقت وزارة العدل أيضاً خدمات مثل: التوثيق والشهر العقاري والمحاكم والقضايا عبر بوابة مصر الرقمية، ويمكن الاستفادة من تلك الخدمات من خلال تدشين حساب على البوابة الإليكترونية من خلال إدخال الاسم بالكامل وبطاقة الرقم القومي واسم المصنع - رقم مدون أسفل يسار بطاقة الرقم القومي- واسم الوالدة والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول وتعيين رقم سر خاص بالحساب.