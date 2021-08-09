4 خدمات يقدمها موقع وزارة العدل.. يمكنك استخدامها من الهاتف

أصبحت الخدمات الحكومية المميكنة ضرورة ملحة للمواطنين، خاصة تلك التي تكون مصحوبة بزحام شديد، مثل المحاكم، وفي ظل انتشار جائحة كورونا، التي فرضت على العالم التباعد الاجتماعي، دشن موقع بوابة وزارة العدل عددا من الخدمات الحكومية الخاصة بالمحاكم، التي يمكن الاستفادة منها بشكل مجاني ومن الهاتف.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تحاول جريدة «الوطن» تقديمها للجمهور على مدار اليوم، خاصة فيما يخص الخدمات الحكومية، نستعرض أهم الخدمات الإلكترونية، التي يتم تقديمها للمواطنين بخصوص القضايا والمحاكم، التي يمكن استخدمها عبر بوابة موقع وزارة العدل المصرية، وذلك في التقرير التالي:

خدمات وزارة العدل الالكترونية

وتقدم بوابة وزارة العدل الإلكترونية 4 خدمات إلكترونية متعلقة بالمحاكم، وهي مقسمه كالآتي:

-الاستعلام عن رول جلسة.

-الاستعلام عن رول دعوى.

-الاستعلام عن موقف دعوى.

-الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.

مميزات الاستعلام عن القضايا بالمحاكم عن طريق البوابة

- يمكن الاستعلام عن المعلومات الخاصة بالمحاكم الجنائية والمدنية، بدرجاتها الابتدائية والاستئناف والجزئية، ويمكن معرفة النتائج الآن.

- معرفة قرار آخر جلسة صدر من المحكمة في الدعوى.

- معرفة معلومات عن جميع الدعاوى المقيدة برول معين.

-الاستعلام عن حالة الدعوى وجميع قراراتها السابقة وجلستها القادمة والخدمة عامة إلا أن تكون المعلومات محجوبة عن بعض الجمهور.

تكلفة الاستعلام عن القضايا بالمحاكم

- تقدم تلك الخدمة بشكل مجاني، مهما بلغ عدد مرات الاستعلام.

طريقة الاستعلام عن القضايا بمحاكم الاستئناف أو الابتدائية

- يقوم المستخدم بالدخول إلى موقع بوابة وزارة العدل المصرية على الإنترنت أو بشكل مباشر من خلال الضغط على هذا الرابط من هنــــا.

- بعد الدخول على الموقع، يقوم بالضغط على الخدمة المطلوبة حسب نوع الاستعلام.

- موقف دعوى.

- رول جلسة.

- حالة جلسة.

- وجود استئناف من عدمه.

يقوم المستخدم بإدخال البيانات المطلوبة على الشاشة والضغط على مفتاح بحث، وسوف تظهر النتيجة فورًا.