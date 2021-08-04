«أرغب في عمل توكيل» و«مصر الرقمية».. خدمات الشهر العقاري في منزلك

إذا أردت الحصول على واحدة من خدمات التوثيق أو الشهر العقاري، وعلى رأسها «تحرير التوكيلات» على اختلاف أنواعها سواء عام أو خاص أو رسمي أو توكيل في الأمور الزوجية أو بنوك، ولا تمتلك الوقت الكافي للذهاب إلى مقار وفروع الشهر العقاري للحصول على الخدمات، أتاحت وزارة العدل خدماتها عن بعد، للتسهيل على المواطنين والحصول على الخدمات وأنت في منزلك أو مقر عملك، وترصد «الوطن» في السطور التالية، كيفية الاستفادة من تلك الخدمات عن بعد.

خدمات «أرغب في عمل توكيل»

أولا: «أرغب في عمل توكيل» هو تطبيق إلكتروني يمكن تحميله على الهواتف المحمولة، حيث يتيح التوكيل عدد من الخدمات المتنوعة، ونستعرض خطوات الاستفادة منه كما يلي:

1) تحميل التطبيق من على المتاجر الإلكترونية حسب نوع هاتفك سواء أندرويد أو آيفون أو هواوي.

2) إنشاء حساب على التطبيق.

3) بمجرد إنشاء حساب والدخول عليه، تظهر قائمة من الخدمات كما يلي:

كثا

- كثافة الفروع حال رغبتك في إجراء معاملاتك اليوم، حيث تمكنك هذه الخدمة من متابعة كثافة الفرع الذي ترغب في الذهاب إليه ومعرفة عدد الموجودين به.

- حجز موعد بأحد الفروع المتاحة لإتمام معاملتك في أيام تالية، وتمكنك هذه الخدمة من حجز موعد من خلال اختيار الفرع الذي ترغب في الذهاب إليه، واختيار اليوم والساعة لإنجاز معاملتك دون الوقوف في طوابير الانتظار، ويتم الحجز من خلال إدخال الرقم القومي الخاص بك.

- استعلام عن الحجز، وتمكنك هذه الخدمة من الاستعلام عن حجزك من خلال إدخال الرقم القومي الخاص بك.

- النماذج، وهي توضح قائمة الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري، وبمجرد الضغط على الخدمة تظهر لك الأوراق والمستندات المطلوبة وسعر الخدمة.

- الترجمة، وهي خدمة تمكنك من ترجمة عقد مشهر في الشهر العقاري إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

- استخراج شهادة عقارية، وهي خدمة تتم من خلال إدخال بيانات مقدم الطلب وبيانات الشهادة العقارية.

- خدمة استخراج صور من عقد مشهر، وتتم من خلال إدخال بيانات مقدم الطلب وبيانات العقد المشهر.

ثانيا: الاستفادة من خدمات الشهر العقاري عبر بوابة مصر الرقمية، حيث أتاحت وزارة العدل خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر البوابة الرقمية، ونوضح كيفية الاستفادة من تلك الخدمات في النقاط التالية:

1) الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط.

2) إنشاء حساب على البوابة من خلال إدخال الاسم والرقم القومي واسم المصنع، وهو عبارة عن كود مدون أسفل يسار الرقم القومي، واسم الوالدة، والبريد الإلكتروني، والهاتف المحمول، إضافة إلى تعيين كلمة سر جديدة.

3) الدخول على الحساب الجديد من خلال رقم الهاتف المحمول وكلمة السر.

4) الضغط على القائمة الرئيسية للخدمات.

5) اختيار خدمتي «الشهر العقاري» و«التوثيق».