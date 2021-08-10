خطوات الحصول على منحة الجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجود 30 منحة بالجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة 2021، وذلك للطلاب المصرييين الراغبين في الدراسة بمرحلة البكالوريوس من المدارس الحكومية المصرية، معلنة فتح التقدم لبرامج المنح الدراسية الحكومية وذلك للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة لطلاب المدارس الحكومية، ومدارس الـSTEM والمدارس التجريبية، مع ضرورة مراعاة الشروط وكذلك أحكام القبول المعمول بها والمطبقة من قبل الجامعة وكذلك غيرها من المتطلبات لديها.

«التعليم العالي»: 30 منحة بالجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة 2021

وتابعت وزارة التعليم العالي، أنَّه بالنسبة لكيفية الحصول على منحة بالجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة 2021، تتولى الوزارة ترشيح الطلاب المحتملين للحصول على المنح الدراسية، موضحة أنَّ آخر موعد للتقدم لمنحة الجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة 2021 سيكون يوم 19 أغسطس الجاري، موضحة اشتراطات الحصول على المنح الدراسية بأنَّ يكون الطالب مصري الجنسية، أو أن يكون التحق بمدرسة عامة حكومية أو تجريبية أو STEM، وكذلك مدارس النيل طوال سنوات التعليم الثانوي، إضافة أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة 2021 بمجموع درجات لا تقل عن 95٪، سواء بالمدارس الحكومية أو ما يعادلها.

وعن باقي اشتراطات الحصول على منحة بالجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة 2021، تابعت وزارة التعليم العالي، أنَّه يجب أن يكون للطالب مشاركة نشطة في تنمية وخدمة المجتمية، ولديه أيضًا مهارات قيادية، وأن يتمّ التقدم للقبول في المنحة قبل الموعد النهائي المحدد، على أن يكون لدى الطالب سجل أكاديمي متميز في المدرسة الثانوية، وأن يكون مستوفي لمتطلبات القبول الموضوعة من قبل الجامعة الأمريكية، كما أنَّه يجب أن يجتاز الطالب اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS) وأن يحصل على حد أدنى 5.5 درجة، وكذلك درجة الكتابة 5.5، وأن يحق درجة اختبار اللغة الإنجليزية (TOEFL)، وذلك بحد أدنى 62 كامل الدرجات ودرجة كتابة 17.

وتابعت أنَّه من أجل المحافظة على منحة بالجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة 2021، يجب على الطالب الحاصل على المنحة المحافظة على معدل تراكمي 3.0 أو أعلى.