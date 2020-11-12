نائب رئيس "الجلالة" يستقبل "منظمة دولية" لتقديم المنح الدراسية للطلاب

استقبل الدكتور محمد الشناوى القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة، للتعاون الدولي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة مايسة أبو يوسف هيوارد مساعدة نائب رئيس Ocean County College للشؤؤن الدولية بمقر الحرم الجامعي بمدينة الجلالة.

تأتي هذه الزيارة لبحث سبل التعاون فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى من خلال تبادل الخبرات العلمية، والزيارات الأكاديمية، وتبادل الطلاب والمنح من خلال تنفيذ برامج تخدم جامعة الجلالة، والتي استقبلت أولي دفعاتها هذا العام بخمسة عشرة كلية تقدم أكثر من 65 برنامجا متميزا.

وخلال الزيارة تفقدت الدكتورة مايسة، مباني الكليات المختلفة بالحرم الجامعي، معربة عن سعادتها بهذه الزيارة قائلة " لقد تشرفت بزيارة جامعة الجلالة اليوم، وشاهدت كيف تقوم الجامعة بتيسير كل السبل المتاحة لخدمة أولي دفعاتها وأعمال التطوير التي تجري علي قدم وساق لاستقبال مزيد من الدفعات في المستقبل القريب.

وأكد الدكتور الشناوي، علي سعادته بهذه الزيارة : " نحن كفريق عمل جامعة الجلالة نتشارك مع ocean county college في نفس الرؤى والخطط المستقبلية، والتي نطمح من خلالها الي تقديم عملية تعليمية وفق المعايير الدولية وعقد مزيد من الشراكات لتعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس وطلابنا".

الجدير بالذكر أن مؤسسة Ocean County College ، منظمة خاصة غير ربحية ، بأكثر من 50 عامًا من الخدمة المتميزة. المؤسسة مكرسة لنمو الكلية وتطويرها من خلال المنح الدراسية والأوقاف والمشاريع الرأسمالية والخاصة، وتعتبر Ocean County College كلية مجتمعية عامة مدتها سنتان بولاية نيوجيرسي الأمريكية، وهى معتمدة من قبل لجنة الولايات الوسطى للتعليم العالي.

تأسست المؤسسة لتقديم المنح الدراسية للطلاب الملتحقين بكلية Ocean County ، وبعد نجاحها في هذه المهمة ، قامت المؤسسة بتوسيع نطاق الشراكة ليشمل دول أخرى خارج نطاق الولايات المتحدة الأمريكية بهدف الوصول إلى الهدف المشترك، والذي يتمثل في توفير تعليم عالي الجودة وفق المعايير الدولية.