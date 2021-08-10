تعرف على شروط مِنح الجامعة الأمريكية لأبناء المنتفعين بـ«تكافل وكرامة»

حياة كريمة تشهدها الفئات الأولى بالرعاية، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن منح تعليمية لأبناء المنتفعين بمعاشات «تكافل وكرامة»، حيث سيتم إتاحة منحة دراسة جامعية كاملة للعام الدراسي المقبل 2021-2022 مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لكل طلاب «تكافل وكرامة» المتفوقين في الثانوية العامة، بالتعاون مع 7 جامعات «جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الإسكندرية، القاهرة، عين شمس، أسيوط، المنصورة».

ويعمل برنامج المنح يعمل على تمكين الطلاب المتفوقين وغير القادرين على سداد المصروفات أكاديميًا، من الالتحاق والتميز والحصول على أفضل فرص تعليمية.

كما يعمل البرنامج على توفير سبل الإقامة للطلاب المغتربين، سواء بتوفير أماكن إقامة أو دفع بدل مادي شهري حسب الحاجة ووفقًا لمعايير المنحة، كما تتيح المنحة تقديم فرص للدراسة ببعض الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة فصل دراسي / صيفي واحد.

شروط التقديم في برنامج المنح الجامعية

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM طوال سنوات المرحلة الثانوية.

- الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2021-2020 بمجموع لا يقل عن 85% من المدارس الحكومية أو التجريبية أو ما يعادلها من إحدى مدارس STEM من الدور الأول.

- أن يكون الطالب خريج شعبة علمي علوم أو علمي رياضة فقط.

- يتم قبول طلاب الشعبة الأدبية من الطلاب ذوي الإعاقة فقط.

- تقديم كل المستندات المطلوبة التي تثبت الحالة المادية للأسرة.

- المشاركة الفعالة في أنشطة غير دراسية/ لا صفية مثل التنمية المجتمعية والخدمة العامة.

- التمتع بشخصية ذات صفات قيادية.

- بالنسبة لذوي الإعاقة: الإلمام بالحد الأدنى من المعرفة بالتكنولوجيا المساعدة للتعلم وتقديم مستند التقييم التعليمي والنفسي.

المستندات المطلوبة للتقديم لبرنامج المنح الجامعية

1. صورة فوتوغرافية شخصية للطالب أو الطالبة.

2. صورة من بطاقة الرقم القومي (للطالب أو الطالبة).

3. صورة من بطاقة الرقم القومي (لولي الأمر - الأب والأم أو الوصي القانوني).

4. إثبات استهلاك شهري رسمي للكهرباء.

5. بيان بكل الحسابات البنكية أو البريدية للأسرة لآخر 6 أشهر (حسابات توفير - مرتب – جاري - بريد - قروض - أخرى إن وجدت).

6. خطاب من جهة عمل ولي أمر الطالب أو الطالبة يثبت المرتب والحوافز (مفردات مرتب) أو المعاش أو نسخة الشهادة الضريبية للعام الماضي في حالة العمل الحر.

7. إن كانت الأسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، يُرجى إرفاق الكارت الخاص بها أو نسخة من شهادة أو وثيقة حكومية مختومة تثبت ذلك.

8. شهادة مختومة بختم النسر تثبت بأن المدرسة وجميع السنوات الدراسية في المرحلة الثانوية المسجل فيها الطالب او الطالبة مدرسة حكومية أو تجريبية أو مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا .STEM

9. ما يثبت حصول الطالب أو الطالبة على الجوائز والشهادات المذكورة في الاستمارة (إن وُجد).

10. نسخ مصورة من عقود إيجار أو ملكية المسكن او أملاك الاسرة.

11. المستندات الإضافية المطلوبة من الطلاب ذوي الإعاقة (شهادات إثبات الإعاقة).

خطوات التقديم لبرنامج المنح الجامعية

- قم بالضغط على الرابط من هنـــــــــا للدخول على صفحة برنامج المنح.

- قم بقراءة الأسئلة المتكررة بعناية قبل التقدم للمنحة.

- قم بالضغط على رابط تسجيل المنحة.

- قم بملء جميع البيانات المطلوبة وإرفاق كل الوثائق المطلوبة باستمارة التسجيل.

- علمًا بأنّ آخر موعد للتقديم يوم 10 أغسطس 2021.

آخر موعد للحصول على منح دراسية لطلاب الثانوية من برنامج تكافل وكرامة

بحسب بيان وزارة التضامن الاجتماعي، فان طالب الثانوية العامة بعد الإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية يقدّم الطالب مستندا رسميا لنتيجة الثانوية العامة خلال 48 ساعة من الإعلان الرسمي للنتيجة عن طريق البريد الإلكتروني على أن يكون عنوان الإيميل المُرسل مكتوب كما يلي «نتيجة ثانوية عامة 2020-2021 + الرقم القومي للطالب» ويجب أن تتحقق من شروط القبول في الجامعة والكلية التي تفضلها وأن تستأنف عملية التنسيق والتقديم في الجامعات.

- يجب أن يحتوي الإيميل على «اسم الطالب بالكامل - الرقم القومي للطالب - المحافظة - المستند الدال على نتيجة الثانوية العامة الخاصة بالطالب».

- يتم التواصل بالمتقدمين الذين حصلوا على ترتيب متقدم بعد مراجعة الاستمارات لتحديد موعد لمقابلة شخصية.